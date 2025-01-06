美媒：美國放寬對敘利亞人道援助限制　加快基本救援物資運送

《華爾街日報》（Wall Street Journal）1月5日報道，美國拜登政府計劃週一（6日）宣布放寬對敘利亞人道援助的限制，此舉是為了加快基本物資的運送。但同時華府不會解除阻礙向敘利亞新政府提供其他援助的制裁。



這項決定凸顯出白宮對於取消對敘利亞的廣泛制裁持謹慎態度。美國官員表示，政府週末批准的有限步驟已授權財政部向提供水、電和其他人道主義物資等基本服務的援助團體和公司發放豁免。

官員還表示，這項豁免暫定有效期為六個月，這將使援助供應商不必尋求逐案授權。但豁免有附帶條件，以確保敘利亞不會濫用這些援助物資。

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

美國暫時不會做出對敘利亞解除嚴厲制裁的決定，並在尋求大馬士革保證不會違背保護婦女以及該國許多宗教和少數民族權利的承諾。但在拜登政府執政僅剩幾週的情況下，有關制裁以及是否承認叛軍領導的政府的決定可能將留給當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

美國及其歐洲和中東盟友一致認為，敘利亞現在迫切需要更多援助，包括用以重建該國基礎設施的重建資金。歐盟也在考慮採取措施，以緩解目前因制裁而阻礙援助流入敘利亞的情況。