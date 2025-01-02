敘利亞新政府：當局正努力實現新聞和言論自由

敘利亞過渡政府說，在前統治者巴沙爾（Bashar al-Assad）嚴密管控國家數十年後，當局正努力實現新聞和言論自由。



法新社報道稱，敘利亞過渡政府信息部長奧馬爾（Mohamed al-Omar）說：「我們正在努力加強曾經受到前總統巴沙爾政府嚴重限制的新聞和言論自由。」

他還表示：「在未來一段時間內，我們將致力於重建一個自由、客觀和專業的媒體環境。我們不想再以同樣的方式繼續下去，即擁有一個旨在美化政府形象的官方媒體。」

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

敘利亞前執政黨復興黨和阿薩德家族嚴重限制敘利亞日常生活的各個方面，包括新聞和言論自由，而媒體早已成為當權者的工具。

信息自由監督機構無國界記者組織，早前將敘利亞列為2024年世界新聞自由指數倒數第二，僅次於東非國家厄立特里亞（Eritrea），甚至落後於塔利班統治的阿富汗。

2024年12月8日，沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導反對派武裝攻佔首都大馬士革，推翻阿薩德家族半個世紀的統治，巴沙爾則逃亡到俄羅斯。