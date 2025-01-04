德法外長訪敘利亞晤新領袖　稱要讓當地所有團體參與政治過渡

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）周五（3日）抵達敘利亞首都大馬士革（Damascus），與推翻敘利亞巴沙爾政府的沙姆解放組織（HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以假名「朱拉尼」自稱）會面。貝爾伯克在會後表示，敘利亞新政府必須讓當地所有團體參與敘利亞政治過渡進程。



根據半島電視台，這次訪問正值西方國家政府與沙姆解放組織（HTS）建立溝通管道之際，也是自2024年12月巴沙爾倒台以來歐盟高級官員首次訪問敘利亞。

巴羅周五上午率先抵達大馬士革。他在X上稱，法國、德國與「各種不同」的敘利亞人民站在一起，支持「為敘利亞人民和區域穩定而進行的和平、強而有力的過渡」。

貝爾伯克則表示：「我們知道HTS的意識形態來自哪裏，也知道它過去做過什麼，但我們也聽到和看到對溫和態度和與其他重要參與者相互理解的渴望。」

巴羅其後又在X發布會談的相片

貝爾伯克在會晤後表示，如果新政府希望獲得歐盟支持，就必須讓婦女和庫爾德族人在內的所有團體參與政治過渡進程，同時確保潛在的歐盟資金不會落入「新伊斯蘭主義者」手中。

她被問及歐盟是否很快可以開始取消對敘利亞的製裁時表示，這將取決於當地的政治進展，並補充說現在採取行動還為時過早。