韓國公調處今或不展開逮捕尹錫悅行動 未來3選項
撰文：張涵語 成依華
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韓國高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）尋求逮捕總統尹錫悅，但在總統警衛處阻擋下未成事，韓聯社報道，鑑於首爾地區目前降大雪等原因，公調處1月5日或不會對尹錫悅執行拘留。
報道指，公調處鑑於當天首爾下大雪、代行總統崔相穆未回復有關命令總統警衛處配合拘留的要求等情況，決定今日不再嘗試執行拘留。
由於逮捕令會在明日（6日）限期屆滿，可執行的時間愈來愈少，報道指，公調處有可能明日再次嘗試執行。
未來3選項
韓媒News1引述公調處相關人士指，公調處未來有3個方案，除了再次執行拘留之外，也考慮申請延長逮捕令執行時間、提交審前拘留令而不執行逮捕的方案。
公調處面臨更大質疑聲音
根據《東亞日報》指，未能執行逮捕令的公調處也面臨更大質疑，因為公調處自2021年1月成立以來，在約4年時間裏沒有拘留過一名嫌疑人，也沒有拿下過一件有罪判決。
報道指，在尹錫悅的調查全部移交給公調處後，法律界就以不信任的目光看向公調處。也有人批評說，這是自2021年成立以來沒有取得任何成果的新生機構接手歷史大事件後，預料之中的結局。
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