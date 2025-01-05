逮捕尹錫悅行動無進展　專家談關鍵人物　在野黨促炒總統警衛處長

韓國高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）尋求逮捕總統尹錫悅，但在總統警衛處阻攔下仍未成事，且逮捕令會在1月6日限期屆滿，如何逮捕尹錫悅成為難題。專家指，總統警衛處或出於忠誠繼續保護尹錫悅，但在尹錫悅已停職情況下，理應聽命於代理總統崔相穆，要交由崔相穆出手發出指令。韓國在野黨5日呼籲崔相穆解僱總統警衛處長朴鐘俊。



根據韓媒拍下的畫面，尹錫悅官邸外1月5日「擺車陣」，有多部巴士擋在門口（影片截圖）

韓國公調處的「逮捕尹錫悅」行動停滯不前，尹錫悅官邸1月5日更加強戒備，出動4部巴士擋在官邸門口，又有數十名穿黑衣人士出現在現場。據韓媒引述公調處指，5日或不展開逮捕尹錫悅的行動。

總統警衛處長表明不配合

由於逮捕令將於6日屆滿，預料公調處將再次嘗試拒捕總統尹錫悅。但總統警衛處5日下午已表明，不會配合嘗試逮捕尹錫悅的官員。

總統警衛處長朴鐘俊稱，逮捕令執行存在司法程序爭議，總統警衛處若配合執行逮捕令，等同放棄總統警衛職責，屬於失職，又指「請不要發表侮辱言論，稱總統警衛隊淪為私人軍隊。」

2025年1月3日，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）向被彈劾的總統尹錫悅執行逮捕令，圖為反對尹錫悅的示威者前往其官邸時與警方發生激烈衝突。（Reuters）

早在公調處1月3日展開首次逮捕行動時，據《朝鮮日報》報道，當時公調處80名調查官、警察刑警穿過總統官邸正門，但緊接被總統警衛處攔住，警衛處動員數十員工組成人牆，阻止他們進入，雙方發生肢體衝突，最終公調處的逮捕行動並未成功。

韓國民眾2025年1月5日在總統官邸外集會，要求尹錫悅下台（Reuters）

公調處如何才能逮捕尹錫悅？韓國外國語大學副教授Mason Richey向英國廣播公司（BBC）指，總統警衛處或出於忠誠而作出這些舉動，但在尹錫悅已停職情況下，警衛處理應聽命於代理總統崔相穆，故此要由崔相穆出手發出指令，「他們要不是沒有收到崔相穆的撤退指示，要不就是拒絕他的命令。」

韓國公調處1月4日下午已向崔相穆發送電子公文，要求其下令總統警衛處配合執行拘留尹錫悅。

報道指，總統警衛處長朴鐘俊2024年9月才剛獲尹錫悅任命，其前任是捲入戒嚴風波爭議的韓國前防長金龍顯，所以也有韓國專家認為，尹錫悅本來已在總統警衛處培養強硬派忠誠者，為如今可能發生的情況作準備。

圖為韓國總統警衛處長朴鐘準（Park Jong-joon）。（網絡圖片）

在野黨促解僱總統警衛長

《韓國時報》指，若代理總統崔相穆下令總統警衛處長朴鐘俊配合，在1月6日前能夠拘捕尹錫悅的機會便可增加。

韓國在野共同民主黨5日呼籲崔相穆立即解除總統警衛處多名高層的職務，包括警衛處長朴鐘俊。

在野黨議員更主張收到報料，指總統警衛處長曾指示下屬一旦發生肢體衝突、場面失控時，可以開槍實彈射擊。總統警衛處回應時稱說法並不真實。