女友唱歌疑被嫌走音　英國男動怒一拳打死老翁判終身監禁

英國男子庫珀（Christopher Cooper）在2023年5月與女友到酒吧消遣，但在女友唱卡拉OK時，庫珀懷疑店內一名64歲老翁嫌女友歌聲走音、難聽，心生怒火，更一拳打向老翁，最終老翁在昏迷後死亡。法院2025年1月3日裁定男子謀殺罪成，判處終身監禁。



事發於英國史雲斯市（Swansea）一間酒吧，39歲的庫珀與54歲女友弗朗西斯（Catherine Tracy Francis）到場玩樂，弗朗西斯當時唱卡拉OK，唱出美國歌手Pink的歌曲《Who Knew》，此時庫珀看到坐在附近、案中死者埃文斯（Kelvin Evans）與其伴侶「打眼色」，再說一些話，庫珀認為他們是在批評弗朗西斯的歌聲。

圖為英國男子庫珀（Christopher Cooper）（英國警方）

在調查中，庫珀主張埃文斯當時指弗朗西斯歌聲太糟，威脅要用玻璃傷害她。

動怒的他之後追上離開酒吧的埃文斯，一拳打向他，埃文斯撞牆後倒地昏迷，最終在約1個月後證實不治。

圖為英國54歲女子弗朗西斯（Catherine Tracy Francis）（英國警方）

法官斥責庫珀無悔意，庫珀承認誤殺，否認謀殺控罪，但他最終被判謀殺罪成，判處終身監禁，至少坐牢16年。

女友弗朗西斯也因協助罪犯而被判2年監禁。她被指在事後沒有報警，並在提供證詞中說謊。