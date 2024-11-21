挪威王儲繼子涉性侵被捕 曾吸毒＋家暴3名女友
撰文：莊勁菲
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挪威警方11月19日表示，挪威王儲哈康（Prince Haakon）的27歲繼子荷伊比（Marius Borg Hoiby）涉嫌性侵被捕。他前科累累，曾吸毒和家暴過3名女友。
《衛報》報道，挪威警方表示，荷伊比18日深夜被捕，19日上午被關在拘留所。他被指控與失去意識或因其他原因無法抗拒的人發生性關係，涉及「沒有性交的性行為」。荷伊比的律師否認指控。
美媒報道，受害者是一名20多歲女性，她的代表律師薩洛蒙（Hege Salomon）稱，當事人在事發當天見到荷伊比前並不認識他，兩人沒有關係。
挪威王室拒絕置評。
荷伊比是王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）2001年與王儲哈康結婚前，和其他男人所生下的孩子，沒有王室頭銜。荷伊比曾經吸毒，目前已被指控對4女1男犯下各種罪行，包括傷害、毀損等，其中有3人與荷伊比有過戀愛關係。
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