挪威王儲繼子涉性侵被捕　曾吸毒＋家暴3名女友

挪威警方11月19日表示，挪威王儲哈康（Prince Haakon）的27歲繼子荷伊比（Marius Borg Hoiby）涉嫌性侵被捕。他前科累累，曾吸毒和家暴過3名女友。



《衛報》報道，挪威警方表示，荷伊比18日深夜被捕，19日上午被關在拘留所。他被指控與失去意識或因其他原因無法抗拒的人發生性關係，涉及「沒有性交的性行為」。荷伊比的律師否認指控。

美媒報道，受害者是一名20多歲女性，她的代表律師薩洛蒙（Hege Salomon）稱，當事人在事發當天見到荷伊比前並不認識他，兩人沒有關係。

挪威王室拒絕置評。

2015年5月17日，挪威王儲妃梅特瑪莉（左一）、挪威王儲哈康（右二）、挪威公主英格麗·亞歷山德拉、挪威王子斯韋雷·馬格努斯和荷伊比（右一）於挪威阿斯克兒慶祝國慶日。

荷伊比是王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）2001年與王儲哈康結婚前，和其他男人所生下的孩子，沒有王室頭銜。荷伊比曾經吸毒，目前已被指控對4女1男犯下各種罪行，包括傷害、毀損等，其中有3人與荷伊比有過戀愛關係。