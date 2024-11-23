韓新人女團成員指控經紀公司老闆逼當「一日女友」　慘遭上下其手

一名韓國新人女團成員怒控經紀公司老闆性騷擾，不僅被強吻、舔耳，還被觸摸胸部與臀部長達2小時。這宗事件曝光後，經紀公司立刻發表聲明，稱該成員的指控並非事實。



韓國JTBC電視台報道節目《事件班長》22日公開一名女偶像A的錄音，聲稱遭經紀公司老闆性騷擾。A於10月帶曖昧對象回宿舍被老闆撞見後，拜託老闆放過她一馬。豈料老闆卻提出離譜要求，要A當他的「一日女友」。

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A以為只要陪老闆吃飯、看電影就好，點頭答應。豈料老闆後來直接鎖上辦公室的門，對她上下其手。「老闆問『可以親妳嗎』後強吻我。雖然我緊閉嘴巴，他卻試圖伸舌頭，還舔我的脖子和耳朵」。兩人看電影時，對方還不顧她反抗，恣意碰觸她的胸部與臀部長達兩小時。

A將這件事告知父母後，其他成員的家長也得知此事。成員的家人們向經紀公司抗議後，經紀公司老闆10月26日與家長見面，承認做錯事，表示有意辭職。豈料該經紀公司後來卻改變立場，否認此事。

女團MADEIN於9月才出道，成員GAEUN（左三）11月宣布暫停活動。（X@MADEIN_U）

報道指出，《事件班長》稱受害者是9月剛出道的女團成員，在遭遇性騷擾後，對外宣稱因健康問題停止活動。儘管節目並未公布女團名稱，但外界都推測是新人女團MADEIN。根據MADEIN經紀公司143娛樂發布的最新聲明，《事件班長》的報道內容並非事實，是A主動提議要當「一日女友」。「老闆不曾對該成員進行性騷擾等接觸，只有在安撫對方時給予過擁抱」。

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MADEIN為9月出道的7人女團，成員包括之前以知名女團「Kep1er」活動的成員坂本舞白和姜睿序。143娛樂11日宣布19歲成員Gaeun（吳佳誾）因健康問題暫停活動。但Gaeun後來刪除個人IG所有發文，並將團體名稱MADEIN從個人檔案中移除，引發粉絲擔憂。

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