長命500歲？AI專家Ray Kurzweil大膽預言：2032年後人類停止衰老

綜合外電報道，曾入選美國《時代》雜誌「2024AI百大最具影響力人物」(Time 100 AI 2024） 的未來學家庫茲韋爾（Ray Kurzweil）近日大膽預測：人工智能在2032年後能讓人類停止衰老，而在未來當人工智能與人類的大腦連結後，可大幅提高人類的智力、治癒大部份的疾病，並讓人類壽命延長至500歲。



現年76歲的未來學家庫茲韋爾，是一名光學字元識別（Optical character recognition，OCR）和文字轉語音合成技術的先行者。

他在2005年出版的書籍《奇點逼近》（The Singularity Is Near）提出「奇點」（Singularity）的概念。奇點是指當所有科技迅速進步，特別是人工智能方面的進步，將導致機器比人類更聰明的時間點。

圖為美國未來學家庫茲韋爾（Ray Kurtzwell）2005年出版的書籍《奇點逼近》（The Singularity Is Near）。（網絡圖片）

庫茲韋爾1月5日接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪時表示，人工智能有能力自行打造更先進的AI技術，而當人類大腦與AI相連接後，智力將提升100萬倍，人類可以突破大腦容量的限制，通過與雲端連結獲得無限的智力提高。

庫茲韋爾相信，人工智能的能力將在2029年前超越人類，他認為這代表科技發展進入全新的階段。

2018年3月13日，美國德克薩斯州（Texas）奧斯汀，美國科學家庫茲韋爾（Ray Kurzweil）出席西南偏南藝術節（South by Southwest，SXSW）時發表講話。（Getty)

庫茲韋爾指出，當AI科技超越人類智慧後，最明顯的進步將反映在醫療領域，未來人工智能將治好大多數的人類疾病，甚至能夠讓人類停止衰老。

到2032年左右，每過一年，由於科技的迅速發展，人類的壽命將延長一年。換而言之，人類的壽命將會越來越長，甚至能夠去到500歲。