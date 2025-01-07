濟州航空空難｜韓交通部首確認引擎遭鳥擊　交通部長擬為事件辭職

韓國媒體報道，國土交通部首次確認，去年12月29日濟州航空（Jeju Air）造成179人身亡的失事客機的引擎曾遭遇鳥擊。交通部長朴庠禹（Park Sang Woo）同日表示，對事故感到責任重大，將在適當時機就事件引咎辭職。濟州航空同日亦宣布，今年第一季度將削減188班從釜山出發的國際航班。



韓聯社1月7日報道，航空鐵路事故調查委員會（Aviation and Railway Accident Investigation Board）事故調查團長李承列（Lee Seung-yeol）在記者會上表示，降落時墜毀的濟州航空客機曾與鳥群發生衝撞，回收的一側引擎鳥擊痕跡明顯，但仍需等待更詳細的調查結果。

韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，當局一共動員1572人進行搜救。（路透社）

調查團同時表明，即使鳥擊相當嚴重，也不代表引擎會立即熄火。由於在清理一個引擎的過程中發現部份羽毛，調查團將循鳥隻的種類、如何飛進引擎等方向跟進調查，並計劃與美國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）共同對鳥隻羽毛進行仔細分析。

2024年12月30日，濟州航空（Air Jeju）一架客機在韓國務安國際機場降落時衝出跑道後墜毀，圖為撞到防護牆後起火的飛機殘骸。（Reuters）

路透社同日引述韓國土交通部長朴庠禹報道，朴庠禹對這場災難深感責任重大，將在解決當前局勢後，選擇適當時機請辭。

圖為韓國土交通部長朴庠禹（Park Sang-woo)。（網絡圖片）

韓國中央日報同日報道，造成今次空難的濟州航空宣布，將在今年首季削減188班從釜山出發的國際航班，包括從1月22日至3月30日，由釜山前往菲律賓的克拉克（Clark）的航班，以及從2月2日至3月29日，從釜山飛往台灣高雄的航班。