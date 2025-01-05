濟州航空空難、政治亂局未止　韓國是連環不幸還是？

過去一個月以來，韓國民眾所受的驚嚇並不小。

2023年12月3日，尹錫悦宣布戒嚴令引發政治亂局，令國際社會嘩然，發展一個月以來至今仍然膠着，說要拘捕尹錫悅，卻竟因支持者和軍警阻撓而拘捕不了，調查人員只能「暫且收官」。同月底，造成179人罹難的濟州航空空難，相信是韓國境內史上最嚴重空難，畫面之慘烈程度及種種疑惑細節同樣震撼全球。

2025年1月2日，韓國首爾總統府門前，法院批准對總統尹錫悅的逮捕令後，尹錫悅支持者躺在地上阻止警方進入府邸。（Reuters）

雖然空難與政治風波的性質截然不同，但近年來，韓國的災難與政治似乎總是相互交織。這些重大事件的調查往往揭露出人為的失誤和隱秘的利益關係，背後常涉及財團的草菅人命、政治包庇或政商勾結，最終的問責和清算在韓國政治中幾乎成為常態。

儘管韓國在名義上和數字上已是發達國家，每隔數年可能就會發生一宗大型慘劇，暴露其治理缺失及落後的一面。2014年的世越號沉船事故導致300多人喪生，事件中船長率先逃生，中高學生被要求留在艙內，官方的救援行動又極其緩慢，導致這宗發生在距離海岸線不夠16公里的海難，死亡率高達65%（全船載467人，當中304人罹難）。

更荒謬的是，事後世越號被揭嚴重超載，背後財團勢力龐大（編按：船東俞炳彥為宗教領袖，曾因詐騙信徒巨款被囚，因此世越號事件當時曾跟邪教扯上關聯），船隻超載竟獲政府部門放行。

世越號本來進行完整的安全檢查需時15日，但世越號只用了短短兩天就通過了安全檢查。（IBTimes UK影片截圖）

接著是發生於2022年萬聖節的梨泰院人踩人事故，暴露出韓國在群眾控制及應急救援方面的不足，造成近160人死亡，再次引起國際社會對韓國公共安全的質疑。還有因暴雨導致的半地下室淹死人的事件屢次發生。

這次濟州航空空難的原因尚待調查，暫且未能把責任歸咎於任何一方，但環境證據已揭露出諸多潛在問題：事故發生前48小時，涉事航機已執飛13次；韓國國內航空公司原來大多缺乏自行修理能力；而飛機在跑道上撞上的是混凝土牆而非土堆……

說到底，這次空難的慘烈程度，恐怕不僅僅是飛機故障及鳥擊可單純引致，人為錯失和企業因素似乎無法忽視。由此令人質疑：是客機因過度使用、缺乏維修？韓國廉航的質量堪憂？地方小型機場的設計及安全設備落後？

濟州航空空難：不少家屬與民眾出席悼念禮，向是次空難遇難者致哀。（路透社）

韓國用短短數十年時間，不僅實現了民主化，由1950年代經歷過韓戰的貧窮國家，憑着財閥家族建立的全方位製造業，出口迅猛發展，一躍成為全球十四大經濟體，實現「漢江奇跡」。國家的技術能力及經濟實力無庸置疑，文化軟實力更是輻射全球，成為全國出口的新支柱，令亞洲其餘三小龍稱羡。

根據2023年的數據，韓國人均國民收入（GNI）已達35490美元，遠超高收入國家的標準（世界銀行的標準為14005美元或以上）。2021年，韓國正式獲聯合國列認定為發達國家，是自1964年聯合國貿發會議成立後，首次有國家從發展中國家變更為發達國家。然而，各種人禍、災難應變似乎提示着韓國一些未能跨越的坎。

三星電子2024 年貢獻韓國經濟成長一半。首爾巿內，韓國國旗與三星電子的旗幟在飄揚。（Getty）

時事評論員朴賢指出，歷史上，人均國民所得超過1萬美元的民主國家從未發生政變或戒嚴令等憲政中斷的情況。因為，龐大的中產階級和高水準的財富與教育構成了民主制度的防護欄。然而，韓國在尹錫悦一夜戒嚴後，「睜眼一看，發現韓國變成了落後國家」。

尹錫悅這場失敗的政變，突顯了韓國民主的脆弱性，黨爭之嚴重程度已危及治理穩定；另一方面，韓國作為發達國家，人民對於國家治理、設施及安全應有較高的期待。偏偏悲劇背後，總經常涉及人為疏失、貪污勾結，甚至財閥或宗教人士干政等，情節的「狗血」程度不下於韓劇。

2024年12月30日，韓國代理總統崔相穆在韓國務安體育公園參觀濟州航空事故遇難者祭壇。（Reuters）

濟州航空空難發生前的48小時內，韓國又換了位新總統。原代理總統韓悳洙於12月27日被國會彈劾，副總理兼財長崔相穆接任代理總統。以往，重大人命事件的應對通常由總理負責災難應變小組，但此時總統正面臨彈劾，災難應變的工作由崔相穆負責，令人擔心政府在一片混亂之中，能否妥善應付空難後的善後工作，乃至水深火熱的經濟問題，也是本身兼任財長的崔相穆職責範圍。

當前的韓國，黨爭惡化、黑金政治問題造成了反烏托邦的現狀，這些大大小小的事件不時引發民眾的憤怒抗議。尹錫悦試圖以極端的軍事手段控制政治局勢，企圖捉拿反對派。但如今，拘捕或彈劾進程皆不明朗，甚至可能引發兩派衝突或對峙。鬧出如斯荒唐局面的尹錫悅倘若能全身而退，這樣的「民主韌性」也是匪夷所思，韓國民眾恐怕也難以安枕。