濟州航空空難｜曾在家門苦等罹難一家九口　忠犬靈堂默默凝望牌位

韓國濟州航空（Jeju Air）失事造成179人罹難，其中到泰國慶生的一家9口，不幸遭遇死劫，只剩一隻忠犬「布丁」，而牠1月5日被帶往靈堂看望主人一家牌位，奇蹟般的沒有吠叫一聲，只是默默看著牌位，令人鼻酸。



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韓聯社報道，當地時間5日下午2時左右，身穿藍色衣服的「布丁」，被一名人員懷抱，前往位於首爾的紀念靈堂，看望主人的牌位，當動保相關人員手捧菊花站在靈堂前時，「布丁」一度困惑地環顧四周。

「布丁」5日被帶往靈堂看望主人一家牌位，奇蹟般的沒有吠叫一聲，只是默默看著牌位，令人鼻酸。（YouTube@MBN News）

「布丁」5日被帶往靈堂看望主人一家牌位，奇蹟般的沒有吠叫一聲，只是默默看著牌位，令人鼻酸。（YouTube@MBN News）

「布丁」5日被帶往靈堂看望主人一家牌位，奇蹟般的沒有吠叫一聲，只是默默看著牌位，令人鼻酸。（YouTube@MBN News）

當人員宣讀追悼詞時，「布丁」只是默默地聆聽，從頭到尾都沒有吠叫ㄧ聲。

「布丁」5日被帶往靈堂看望主人一家牌位，奇蹟般的沒有吠叫一聲，只是默默看著牌位，令人鼻酸。（YouTube@MBN News）

「布丁」5日被帶往靈堂看望主人一家牌位，奇蹟般的沒有吠叫一聲，只是默默看著牌位，令人鼻酸。（YouTube@MBN News）

動保人員說，「布丁」即將被收養：

我認為布丁去新家之前，有必要與以前的監護人，打個招呼。

在這場意外中，一名住在全羅南道靈光郡的80歲老翁，是年紀最大的罹難者，他與家人一同前往泰國旅遊，並慶祝他的80歲生日。

當時一同出遊的包括老翁與妻子、兩個女兒、孫女，還有住在外地的親威一家，總共9個人，都在這場意外中遭死劫，只剩下一條小狗「布丁」守在家裏，痴痴地等主人回來，消息曝光讓許多人為之鼻酸。

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