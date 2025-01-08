美國前總統卡特靈柩送抵華盛頓 供民眾弔唁
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩星期二（1月7日）送抵美國首都華盛頓。
據新華社報道，一架運載卡特靈柩的「空軍一號」總統專機7日上午從佐治亞州的亞特蘭大起飛，下午降落在位於馬里蘭州的安德魯斯空軍基地。隨後，卡特的靈柩被裝載到靈車上，運往位於華盛頓特區賓夕法尼亞大道的美國海軍紀念館，以紀念卡特在海軍的服役經歷。
之後，卡特的靈柩由馬車運至國會大廈。他的遺體被安放在國會大廈圓形大廳，並從當天晚些時候開始供公眾弔唁。
卡特12月29日在家中逝世，享年100歲。美國總統拜登宣佈為卡特舉行國葬，定1月9日為全國哀悼日。
拜登按照慣例下令降半旗30天舉國致哀，不巧涵蓋1月20日候任總統特朗普的就職典禮那天，令特朗普強烈不滿。白宮新聞秘書皮埃爾受詢時說，白宮不考慮修改或重新評估降半旗的安排。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
卡特逝世｜追悼儀式家鄉舉行 民眾讚揚生前貢獻齊聚送別前總統卡特致力世界和平 但列根才是和平締造者｜伽羅華卡特逝世｜美國總統就職禮須下半旗 特朗普抱怨：民眾會不高興特朗普計劃會出席卡特葬禮 曾批對方為最糟糕總統