美國前總統卡特靈柩送抵華盛頓　供民眾弔唁

美國前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩星期二（1月7日）送抵美國首都華盛頓。



據新華社報道，一架運載卡特靈柩的「空軍一號」總統專機7日上午從佐治亞州的亞特蘭大起飛，下午降落在位於馬里蘭州的安德魯斯空軍基地。隨後，卡特的靈柩被裝載到靈車上，運往位於華盛頓特區賓夕法尼亞大道的美國海軍紀念館，以紀念卡特在海軍的服役經歷。

之後，卡特的靈柩由馬車運至國會大廈。他的遺體被安放在國會大廈圓形大廳，並從當天晚些時候開始供公眾弔唁。

2025年1月7日，享年100歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩安放在華盛頓美國國會大廈（U.S. Capitol）圓形大廳內，公眾可以參觀。（Reuters）

卡特12月29日在家中逝世，享年100歲。美國總統拜登宣佈為卡特舉行國葬，定1月9日為全國哀悼日。

拜登按照慣例下令降半旗30天舉國致哀，不巧涵蓋1月20日候任總統特朗普的就職典禮那天，令特朗普強烈不滿。白宮新聞秘書皮埃爾受詢時說，白宮不考慮修改或重新評估降半旗的安排。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

