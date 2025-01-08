路透：比亞迪被指引進數百中國黑工於巴西建廠　中方指高度重視

路透社1月7日引述巴西勞工監察員Liane Durao報道，比亞迪（BYD）將約500名持不合規簽證的中國工人引進到巴西工廠，惟消息人士指，比亞迪認為有關簽證是正常簽發，所有工人皆自願前往。中國外交部發言人郭嘉昆8日表示，中國政府高度重視保障勞動者合法權益。



巴西政府去年底關閉當地一家在建比亞迪工廠的宿舍和部份建築工地，指控外包施工方金匠集團僱傭的163名中國工人在「類似奴隸的條件下」工作。比亞迪公司隨後宣布與金匠集團終止合作關係。

2024年1月29日，英國肯特郡施爾尼斯（Sheerness, Kent）一處院內停泊的大量比亞迪（BYD）純電動車和插電式混合動力汽車。（Getty Images）

Durao對路透社指，約有500名中國工人被帶到這家巴西工廠工作。她稱：「這一切都是不正常的」。

路透社還引述一位與比亞迪關係密切的人士指，該公司認為員工所持簽證都是正常簽發，員工也都是自願到巴西工作。

Durao還稱，當局解救的163名工人已經或正在離開巴西。比亞迪據指將為每名處於惡劣工作條件中的工人支付罰款，但罰款金額不詳。公司還同意調整留在巴西的數百名工人的工作條件，以遵守巴西的勞動法。

2024年12月26日，圖為無人機拍攝到比亞迪位於巴西卡馬薩里（Camaçari）的全新電動車 (EV) 工廠的施工現場。（Reuters）

外交部發言人郭嘉昆8日於例行記者會上回答有關中國車企在巴西用工問題。他表示，中國政府高度重視保障勞動者合法權益，一貫要求中資企業依法依規經營。中方願繼續同巴方一起，本著平等互利、合作共贏的原則，持續加強各領域的交流合作。