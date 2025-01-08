特朗普威脅哈馬斯在其就職前釋放人質：中東將變成地獄

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（1月8日）警告巴勒斯坦武裝分子哈馬斯（Hamas），若未在他1月20日就職前釋放以色列人質，中東將爆發「地獄般的災難」。特朗普任命的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）則暗示，20日前有望促成以哈停火和釋放人質協議。



特朗普在海湖莊園（Mar-a-Lago）發表演說，他表示哈馬斯2023年10月7日對以色列的突襲根本就不應該發生:「這對哈馬斯不利，坦白講，對所有人都不利。所有『地獄』都會爆發。」,「如果我上任時他們（人質）還沒有回來，中東就會爆發地獄般的災難。」

2025年1月7日，美國候任總統特朗普（左，Donald Trump）的中東特使威特科夫（右，Steve Witkoff）在佛州海湖莊園發表講話。（Reuters）

威特科夫則對停火和釋放人質談判感到樂觀：「是特朗普、他的聲譽及所說的話正在推動這場談判，所以希望一切都能順利進行，我們將拯救一些生命。」

但美媒引述總統拜登（Joe Biden）政府官員表示，談判雖有可能在20日前實現但仍面臨困難；另一民主黨消息人士也稱，其他現任高官也對此抱懷疑態度。

今年1月5日曾有哈馬斯成員稱，已經批准了一份34名以色列人質的釋放名單，作為加沙停火協議「第一階段」的一部份。