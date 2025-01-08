facebook不再fact-check　Meta宣布停止事實核查　疑向特朗普示好

社交媒體巨頭Meta大幅調整內容審核政策，包括終止美國的事實核查計劃，這個重大轉變與美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的優先事項一致。



據法新社報道，Meta創始人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）星期二（1月7日）發文說：「我們將取消事實核查員（fact-checkers）的工作，因為他們過於政治化，破壞的信任比建立的信任更多，尤其是在美國。」

朱克伯格說，Meta將終止與第三方合作的事實核查計劃，改用類似於社媒X平台的社群備註（Community Notes）系統。朱克伯格也說：「最近的選舉像是一個文化轉折點，再次讓我們將優先權從審核轉向言論自由。」社群備註允許用戶協助為帖子添加背景信息，由用戶評估和審核帖子，從而辨識虛假或具有誤導性的帖子。

Meta的事實核查計劃始於2016年特朗普出人意料當選總統之後，批評者當時認為facebook上的虛假信息泛濫和外國行為者（如俄羅斯）的干預助長特朗普的勝選。Meta這次意外地宣佈呼應特朗普領導的共和黨，以及X平台所有者馬斯克（Elon Musk）長期以來對事實核查計劃的批評，許多保守派認為這種做法等同於審查。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

fb在國會衝擊事件後一度封禁特朗普

他們認為，事實核查計劃不成比例地針對右翼聲音，導致佛羅里達州和德州等地提出限制內容審核的法律。這個轉變正值朱克伯格試圖與特朗普和解之際，自特朗普當選以來，他捐贈100萬美元給特朗普的就職基金。特朗普多年來一直對Meta和朱克伯格持批評態度，指責公司對他有偏見。特朗普因2021年1月6日美國國會衝擊事件被facebook封禁，於2023年初才恢復他的facebook賬號。

作為向特朗普團隊靠攏的另一個信號，Meta上周任命前共和黨官員卡普蘭（Joel Kaplan），領導公司的公共事務部門。為了進一步拉攏共和黨，朱克伯格也任命終極格鬥冠軍賽（UFC）主席、特朗普的密友懷特（Dana White）進入Meta董事會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

