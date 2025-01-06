以軍赴巴西度假被指涉戰爭罪後逃離　哈馬斯稱擬釋放34人質

以色列有軍人在巴西度假期間，遭親巴勒斯坦組織指控在加沙犯下戰爭罪行，巴西一家法院下令警方調查，但士兵在以色列外交部協助下，已逃離巴西以防遭到逮捕，但逃避細節並不清楚。



另外，在美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將上任前，有哈馬斯成員1月5日稱，已經批准了一份34名以色列人質的名單，作為加沙停火協議「第一階段」的一部份。不過，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稱，未收到該份人質名單。



圖為2025年1月5日，加沙城（Gaza City）有民房遭以軍空襲損毁。（Reuters）

總部位於比利時的組織Hind Rajab Foundation（HRF）早前向巴西法院提交500多頁文件，以及影片片段、照片、地理位置資料等，指控該軍人在加沙安置爆炸物，並參與摧毀整個社區。民房受損的巴勒斯坦家庭，已加入作為案中原告。

以色列公共廣播公司（KAN）報道，由於法院下令對他展開調查，該軍人成功離開了該個拉丁美洲國家。 《以色列時報》引述該士兵家人稱，與事主一同旅行的朋友收到以色列外交部消息，稱巴西已向他發出了逮捕令。

圖為2025年1月5日，以軍與哈馬斯之間衝突持續，加沙地區持續竄起硝煙。（Reuters）

以色列外交部5日證實，外交部長薩哈爾（Gideon Sa'ar）下令領事部門和駐巴西大使館聯繫該男子，相關人員「在整個活動中陪同，直到他迅速安全地離開巴西」。

據指出，除了巴西，南非、斯里蘭卡、比利時等地，均有針對當地武官，又或以色列士兵犯下戰爭罪的指控，已建議個別士兵不要出國旅行。