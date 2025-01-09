歐洲多國批特朗普格陵蘭言論　丹麥：獨立可行但不太可能加入美國

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月7日稱不排除動用軍事力量奪取格陵蘭島（Greenland）的控制權，引起歐洲多國反對，其中法國與德國強調維護歐盟主權邊界，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則指，若格陵蘭島居民願意，該島或會獨立，但不太可能成為美國的領土。



德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周三在記者會上，不點名回應特朗普言論。他稱，曾與其他歐洲夥伴討論近日來自美國的動武言論，認為難以理解。他們均認同，根據國際法基本原則，任何國家的邊界均不可被侵犯，這是維持和平秩序的基礎。

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）則指，特朗普的言論暴露了世界面臨的強權政治威脅，法國和歐洲不應被「恐嚇」，而要在軍事實力、提升競爭力等方面加強建設。

2024年12月2日，埃及開羅，圖為丹麥外相在加沙人道救援會議上發表講話。（Getty）

波蘭外交部副部長形容，特朗普的言論是「競選活動延續的衝動」。他指出，在特朗普正式就職之前，這些言論並不具有約束力。

格陵蘭自治政府總理艾格德（Múte Egede）則強調，必須「嚴肅對待」特朗普言論，又指格陵蘭屬於格陵蘭人，格陵蘭的未來，是格陵蘭人自己的事務。

艾格德周三會晤丹麥國王，但丹麥王室並未透露國王與艾格德會晤的細節，艾格德向來推動格陵蘭島爭取獨立，他新年講話中希望推動此事，還暗示在今年舉行全民公投。