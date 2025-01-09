美媒：特朗普擬宣布國家經濟緊急狀態　作為廣泛加徵關稅法律依據

美媒1月8日援引知情人士消息報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 考慮上任後宣布「國家經濟緊急狀態」（national economic emergency），以作為廣泛加徵關稅的法律依據。特朗普過渡團隊尚未回應相關報道。



美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 傳考慮上任後宣布「國家經濟緊急狀態」（national economic emergency），以作為對外國商品加徵關稅的法律依據。圖為美國新澤西州（New Jersey）港口。（Reuters）

報道稱，特朗普擬利用《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）實施新的關稅計劃，該法案授權總統在國家緊急狀態期間管理進口。知情人士稱，「沒有什麼是不可能的。」

其中一位消息人士指出，特朗普很喜歡這項法律，因為它為總統實施關稅賦予廣泛的管轄權，卻未嚴格要求證明具國家安全需要。

路透社報道，利用IEEPA一直是特朗普認為可能援引的關鍵法律工具。去年11月當選後數星期，特朗普曾在社群媒體上表示，他1月20日就職後會立即簽署「所有必要文件」，開始對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，直至相關國家停止輸出非法移民和芬太尼。貿易專家認為，該行動可能涉及IEEPA緊急聲明。

路透社指出，特朗普曾在2019年引用IEEPA，威脅對墨西哥進口產品徵收5%關稅，但在墨西哥同意加強邊境安全及打擊偷渡後，該威脅被撤回。

2024年11月26日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）揚言將對墨西哥進口產品加徵關稅後，墨西哥披索兌美元匯價下跌。圖為墨西哥城展示的貨幣兌換價格。（Reuters）

至於對中國商品徵收關稅，貿易律師表示，特朗普過去利用1974年《貿易法》的第301條款，可能會再次使用這項工具。

IEEPA是1917 年《對敵貿易法》（Trading With The Enemy Act） 的更新版本，時任總統尼克遜（RichardNixon）1971年曾援引該法，徵收10%的普遍關稅，以緩解國際收支危機，並迫使日圓、馬克等非美貨幣升值。