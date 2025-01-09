特朗普稱不排除武力奪取格陵蘭　德國稱不得以武力改變邊境

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示拒絕排除以軍事或經濟脅迫手段「收回」巴拿馬運河控制權以及獲得丹麥領土格陵蘭島後，德國周三（8日）告訴特朗普，不得以武力改變邊境。



德國政府發言人Steffen Hebestreit稱，「《聯合國憲章》具權威性」且「不得以武力改變邊境」。

特朗普周二舉行當選後第二次記者會，被問到會否以軍事或經濟脅迫手段，以達到「收回」巴拿馬運河控制權，以及獲得丹麥領土格陵蘭島時，特朗普拒絕排除採取軍事或經濟行動的可能性，稱「我不能向你保證當中任何一個。」

他表示，如果丹麥拒絕他購買格陵蘭島的提議，他將對丹麥徵收關稅，重申格陵蘭島對美國國家安全至關重要，「出於國家安全目的，我們需要格陵蘭島，我很長時間以來都如此被告知。」

特朗普又稱，不確定丹麥是否對格陵蘭有合法權利，但「如果他們擁有，便應該為了自由世界（free world）而放棄它（格陵蘭）。」