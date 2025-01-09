泰國擬頒行政命令打擊網絡詐騙　料於本月內生效

中國男演員王星早前經泰國被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區後，事件在中外引發大量關注，在泰國政府積極介入協助下於1月7日獲救。泰國數字經濟與社會部同日宣布將發布一項行政命令，要求金融機構和流動電話營運商對涉及其服務的網絡詐騙案受害者進行賠償，以進一步打擊網絡詐騙行為，新規預料在本月底前生效。



泰國《曼谷郵報》7日報道，數字經濟與社會部長Prasert Jantararuangtong表示，新規是為了敦促金融機構和流動電話營運商採取措施來打擊網絡詐騙集團。

他強調，銀行應該深入了解客戶的背景，以杜絕為詐騙集團開設錢騾帳戶（Mule account），防止銀行變成其洗黑錢的工具；另一方面，流動電話營運商則應該負責篩選出潛在的詐騙鏈接、短信。

2022年10月31日，泰國國旗在曼谷詩麗吉王后國家會議中心前飄揚。 （Getty）

他指出，新規旨在保護大眾免受詐騙所害，因此沒有採取相應保護措施的商業機構理應為此而承擔責任。

泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）日前強調，不會讓王星事件影響泰國旅遊業，並指詐騙議題需要密切關注，泰國政府已經要求外交部長要在這類議題上和其他國家合作，這次的事件一發生，泰方就與中國方面聯繫。