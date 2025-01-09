倫敦14歲Rapper巴士遇刺斃命　生前最後貼文曝光

英國倫敦東南部伍利奇（Woolwich）周二（7日）發生斬人案，一名14歲少年在巴士上遇刺身亡。警方事發後展開緝兇，暫未拘捕任何人。英媒披露死者事發前1小時在Instagram發出限時貼文，其中詢問自己的追蹤者是否有Mindi（即索馬里語的「刀」）。



《每日郵報》報道，事發當日下午2時30分，死者Kelyan Bokass當時乘坐472號巴士，眾目睽睽下在車內遭持刀兇徒襲擊，不治身亡。死者的Rapper身份隨後在網上曝光，他曾在聖誕節期間以Grippa為名稱在網上發布歌曲Bangers & Mash。

Bokassa在這則作品中獻聲，其中可見他一邊說唱，一邊似在空中揮舞刀子，歌詞中稱警察是「豬」，還提到「幫派」、「監獄」等字眼，其中有一句他談到了「劍」和「被炸死」。

其50歲母親受訪時則稱讚兒子向來很有禮貌，但稱他曾被幫派誘騙，並在年紀小的時候就接觸過毒品。

圖為受害人在2024年聖誕節期間在網上發布的歌曲，畫面中他假裝手持刀具揮舞。（截圖自YouTube@OutcheaTV）

慘案令當地氣氛緊張，早在去年9月底就有15歲少年腿部被刺死亡，是去年倫敦第11位死於兇殺的少年。當局今次指將加派警力維護秩序。英國廣播公司（BBC）還引述慈善機構指，Bokass兩周前還為另一名暴力致死的青少年獻花。