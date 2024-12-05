溫哥華發生持刀傷人案　警方近距離連開多槍制服疑犯｜有片

溫哥華市中心日前發生一宗持刀傷人案，一名持刀男子進入一間餐廳偷酒，其後刺傷兩人。當地警方接報到場後，疑犯身處一間便利店中繼續恐嚇身邊的人，警方最後近距離連開多槍將疑犯制服，他最後傷重不治身亡。



加拿大廣播公司（CBC）引述溫哥華警方報道，當地警方於3日上午11時34分接到報案，一名男子在市中心一間餐廳內偷酒。

當警察到達現場時，他們在溫哥華市中心一間7-11便利店內發現持刀的疑犯。

網民上載事發現場的影片，可以見到持刀的疑犯在便利店內大吵大鬧，溫哥華警方其後近距離連開多槍將他制服（慎入）：

警方發言人表示，警方向疑犯開槍後，現場的救援人員有嘗試向他施以急救。疑犯其後被送往醫院搶救，惟最終傷重不治。

網上有疑犯被警方送離現場的畫面，急救人員正為疑犯進行急救：

據報道，警員向疑犯開了約10槍，而在槍擊事件發生前，有兩人被疑犯刺傷。

《溫哥華太陽報》事後引述溫哥華市長Ken Sim報道：「溫哥華居民已對這類暴力事件感到厭倦。」他將矛頭指向聯邦政客，並指責他們對重犯罪犯保釋政策的改革選擇不作為。