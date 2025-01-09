尹錫悅好杯中物？　前內閣指一晚可飲20杯　去年敗選後已提戒嚴

韓國總統尹錫悅因戒嚴令風波被彈劾後，導致國內政局動盪。日本媒體近日報道，曾經在尹錫悅內閣任職的前官員透露，尹錫悅自去年國會選舉敗選後就「借酒消愁」，總是喝酒到天亮，而且是韓國燒酒配上啤酒（英文為Somaek，韓文為소맥），一晚可以喝20杯，且經常收看韓國右翼的YouTube頻道，席間也經常提到戒嚴。



日本《朝日新聞》1月7日報道，一位不具名的韓國前內閣官員表示，自從執政國民力量黨去年年4月在國會選舉中慘敗後，尹錫悅便經常在聚會中將「戒嚴」一詞掛在嘴邊，且在聚會上，比之前飲得更起勁，一晚至少可以飲20杯「溝酒」。

該名內閣官員曾多次與尹錫悅用餐和喝酒的經驗，他指出，尹錫悅總是前往位於首爾市鐘路區三清洞、在景福宮附近的「安全屋」（作為總統避難的秘密場所）舉行酒宴，一邊夾着烤五花肉、一邊喝着在韓國被稱為炸彈酒的「燒啤」（燒酒溝啤酒）。

圖為在韓國被稱為炸彈酒的「燒啤」（英文為Somaek，韓文為소맥，韓國燒酒溝啤酒）。（網絡圖片）

該名前內閣官員透露，「（當尹錫悅頒布戒嚴令），我當時還以為他是因為壓力太大，只是在開玩笑。一般在喝燒啤的時候，大家都是倒半杯滿就好，但尹錫悅卻每次是倒滿一整杯，一晚下來還可以喝大概20杯。」

報道指，尹錫悅在聚會上總是「通宵達旦」，且嚴重影響保安人員的工作日程，負責在總統專用設施從事保安的工作人員總是被迫長時間加班，久而久之也對工作產生不滿。

2023年3月16日，韓國總統尹錫悅在東京煉瓦亭與時任日本首相岸田文雄會談時舉杯 敬酒。（Reuters）

與此同時，曾經在尹錫悅執政團隊擔任顧問的人士也表示，「即使尹錫悅的支持率持續低迷、而外界批評尹錫悅在國事上過份專橫，但尹錫悅依然故我，沈迷觀看那些極右翼（屬保守派）的YouTube頻道。」

該名顧問曾向尹錫悅好言相勸，作為總統應該觀看國內主流新聞媒體對於政治的報道，從而了解民意、掌握輿論導向，但卻反遭到尹錫悅厲聲呵斥。這名顧問感嘆，「尹錫悅總是「將反國家勢力」一詞掛在嘴邊，但一般的政客並不會使用這個講法。」