韓公調處最快今日再逮捕尹錫悅　反對派指其已離開官邸　律師否認

據韓聯社報道，韓國法院已於週二（7日）重新簽發針對總統尹錫悅的逮捕令，預計最快今日調查人員會再度嘗試採取逮捕行動。同時，韓國反對派國會議員表示接到線報指，尹錫悅可能已離開其官邸並匿藏在「第三個地點」，對此青瓦台否認尹錫悅已潛逃的傳聞。



首爾西部地方法院（Seoul Western District Court）於昨天（7日）重新對被彈劾的總統尹錫悅發出逮捕令。在1月3日未能執行第一次逮捕令後，高級官員腐敗調查辦公室 (又稱公調處，The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials，CIO) 和警方預計最早將於今日（8日）再次嘗試第二次的逮捕行動。 警方同時透露，他們正在考慮部署精英反恐特種作戰部隊。

2025 年1月8日，韓國首爾總統官邸外，保安人員走在停放的巴士附近，以保護被彈劾的韓國總統尹錫悅免遭可能的第二次逮捕企圖。（Reuters）

然而，尹錫悅的代表律師尹甲根今日卻表示，重批出逮捕令的首爾西部地方法院，對申請逮捕令的公調處沒有管轄權，因此不接受其批出的法令；又指如果是首爾中央地方法院（Seoul Central District Court）簽發逮捕令，尹錫悅則將會配合。

2024年12月12日，韓國總統尹錫悅在首爾總統府向全國發表演說。（Reuters)

對於反對派共同民主黨議員安圭伯（Ahn Gyu-back ）聲稱接獲消息，尹錫悅已離開總統官邸，匿藏在其他地點的傳言，尹甲根指傳言不符事實，他表示自己在7日晚曾見過尹錫悅。青瓦台也否認了有關總統尹錫烈可能逃離官邸的猜測。

警方則向韓聯社透露稱，他們將持續追蹤尹錫悅的下落，但不會披露其具體位置。負責調查戒嚴令風波的公調處長吳東運，7日在國會亦被記者問到尹錫悅是否已潛逃，他表示會密切注視各種可能性。