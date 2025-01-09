攝理教主性侵終審判囚17年　葉萱Maple：我可以重新開始了

韓國攝理教教主鄭明析（정명석）涉嫌性侵多名信徒，此前二度上訴以求減刑。最高法院今日（9日）裁決維持二審原判，判囚17年，帶電子腳鐐15年，今後10年禁止在兒童和青少年相關設施和殘疾人福利設施就業。香港受害人、藝人方力申女友葉萱（Maple Yip）在裁決後記者會稱：「我想我可以重新開始了」。



Netflix在2023年推出紀綠片《以神之名：信仰的背叛》，其中有受害人講述曝光鄭明析的暴行，引發外界關注。

在最高法院作出裁決後的記者會上，現年30歲的葉萱表示感嘆，稱這是一場漫長的鬥爭：「那段時間在香港，因為這件事精神上非常辛苦，新聞爆出來後也很難找到工作，很迷茫未來要何去何從。現在這件事終於結束了，我想可以重新開始了。」

她並勉勵其他受害人，說「我也能結束，你們也要加油。」

香港藝人方力申現任女友葉萱（Maple Yip）在Netflix紀錄片中聲淚俱下自揭被教主鄭明析性侵。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

鄭明析在2023年12月一審被判監23年，他此後上訴，並在去年10月初的二審改判囚17年。最高法院今次認定，二審在採納證據和判決中不存在法理上的誤解，認為受害信徒因被精神控制在心理上無法做出抵抗，裁決鄭明錫准強姦和准強制猥褻罪成立。

圖為韓國文化廣播公司（MBC）在2025年1月9日播出畫面，圖為前攝理教主鄭明析。（截圖自YouTube@MBCNEWS11）

此前涉嫌性暴力和猥褻女信徒被判有期徒刑10年、於2018年2月刑滿出獄的鄭明析，他被控在2018年3月至2021年9月期間，在位於忠清南道錦山郡的傳教會旗下研修院等地多次對一名香港女信徒實施23次性暴力和猥褻，還猥褻一名澳洲籍和韓籍女信徒。鄭明析因此被逮捕與起訴。