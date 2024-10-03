攝理教主鄭明析性侵案上訴　韓國法院判減刑6年　受害人：失望

韓國攝理教教主鄭明析（정명석）過去多年性侵信徒，2023年12月被判強姦和猥褻罪成，判處有期徒刑23年，鄭明析上訴後，韓國大田高等法院2024年10月2日宣布裁決，決定減少6年監禁，即縮短為判囚17年。韓媒指，案中受害人對此表示失望。



據韓媒MBC指，法院認為原先的刑罰超出最高建議量刑的19年3個月刑期，又裁定受害者提交的錄音文件不能被視為證據。

報道指出，法院認為雖然沒有證據表明被害人提交的錄音有經過修改，但因不是原始錄音檔案，無法驗證完整性，因而不能作為證據。

受害者家屬對裁決表示失望，認為只有鄭明析的辯護權獲得承認。

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攝理教發言人則表示，判決顯示調查和審判過程中的偏見和不公平。

鄭明析2023年12月22日被判囚23年後，提出上訴，要求減少監禁時間。鄭明析的律師認為，他沒有性暴力、性侵被害人，被害人也未處於心智迷亂的狀態，刑量超過最高法院的量刑基準。檢方2024年9月也就判刑提出異議，要求判囚他30年。

此前涉嫌性暴力和猥褻女信徒被判有期徒刑10年、於2018年2月刑滿出獄的鄭明析，他被控在2018年3月至2021年9月期間，在位於忠清南道錦山郡的傳教會旗下研修院等地多次對一名香港女信徒實施性暴力和猥褻，還猥褻一名澳洲籍和韓籍女信徒。鄭明析因此被逮捕與起訴。

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