以神之名｜攝理教鄭明析出獄後再洗腦性侵女信徒　或面臨30年監禁

韓國攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析（Jeong Myeong-seok）過去曾因性侵多名女性信徒而遭判入獄服刑10年。沒想到，2018年2月出獄後，他依然不知悔改，去（2023）年再次因涉嫌性侵多名國內外女信徒遭起訴，甚至洗腦信徒，聲稱自己是「彌賽亞」（救世主）。對此，韓國檢方於昨（6）日在大田高等法院的上訴審中，要求判處鄭明析30年有期徒刑。



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根據韓聯社報道，鄭明析因涉嫌性侵、猥褻3名受害者，大田地方法院於去年12月判處他23年有期徒刑，且須配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年內不得在兒童與青少年相關場所就業，並須強制接受120個小時性暴力防治課程，對此鄭明析則是對判決提出上訴。不僅如此，鄭明析還在今年5月因涉嫌性侵另外兩名女子，遭檢察機關分開起訴，據報道，相關審判會與去年的上訴審判分開進行。

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報道指出，鄭明析2018年2月至2021年9月在修道院性侵29歲香港籍女信徒葉萱（韓文名鄭秀晶）高達17次，2018年7月至該年年底涉嫌撫摸31歲澳洲籍女信徒身體特定部位。2018年8月，鄭明析被指控在修道院搭乘高爾夫球車時，撫摸韓籍女信徒身體特定部位。

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此外，去年12月至今年1月間，還有3名韓籍女信徒表示，她們從2018年便在教會設施內遭鄭明析多次性侵與性騷擾。法官曾指出，鄭明析長期對多數女性信徒施行性暴力，並有利用她們身心上的弱點計畫性地滿足其淫慾。

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事後，鄭明析還否認其犯行，對受害者造成二次傷害，他不僅通過多名證人作偽證來妨礙偵查，還企圖「隻手遮天」，否認錄音檔內容，甚至對受害者進行人身攻擊，並反控其誣告。

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