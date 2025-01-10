洛杉磯山火｜全球唯一兔子博物館燒毀　館方誓言災後重建

洛杉磯山火持續，位於加州Altadena艾塔迪那（Altadena）的兔子博物館（Bunny Museum）在是次的伊頓山火（Eaton Fire）中毀於一旦。該館擁有逾4.6萬件與兔子有關的物品，被稱為「世界唯一的兔子博物館」，如今僅燒剩一片灰燼廢墟。



始建於1998 年的兔子博物館樓高兩層，佔地約650平方公尺，館內的活兔、兔子藝術品及毛公仔玩具、珠寶飾品，以及相關的家庭用品及海報月曆應有盡有，還因館藏的兔子物品數目而獲健力士世界紀錄，吸引不少遊客前來參觀。

兔子博物館在社交媒體發布被燒毀的訊息。(Facebook截圖)

大火後，博物館共同擁有人Steve Lubanski一臉灰塵含淚表示，整個標誌性的都消失了，兔子博物館也沒了，他感到很難過。雖然他能夠拯救一些寵物和精選物品，但整個建築物和大部分館藏都被大火吞噬燒毀。

博物館在社交媒體Facebook上發文稱，Steve Lubanski在7日發生火災時，一直忙於用水管沖洗他心愛的建築，希望博物館能免受大火的侵襲，惟當旁邊的建築倒塌時，火勢蔓延得太快了，從附近的馬路交匯處，一直延伸到博物館門前修剪成兔子形狀的大樹籬。

始建於1998 年的兔子博物館，曾因館藏的兔子物品數目而獲健力士世界紀錄。(The Bunny Museum)

Steve Lubanski表示，他和太太花了將近40年的時間才建成這座兔子博物館，如今卻被大火徹底吞噬。他倆正帶着館內的多隻兔子，希望為博物館尋找「一個臨時住所」。他們同時在社交媒體上向粉絲承諾，將盡力為兔子博物館原址重建。