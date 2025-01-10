洛杉磯山火增至10死　約18萬人須撤離　經濟損失據指已接近4000億

美國加州洛杉磯山火持續，當地時間截至1月9日已造成至少10人死亡，近18萬人被安排撤離，另有20萬人收到疏散警告，至少10,000多幢建築被燒毀。與之同時，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）因在山火爆發之初身處國外而遭外界批評。



路透社9日報道，洛杉磯消防部門表示，當日風勢比預期中弱，有助消防人員減緩火勢的蔓延。目前大火已有至少5個火頭，至9日晚，最大的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）山火只有6%得到控制。

洛杉磯山火：圖為2025年1月9日，衛星拍下的加州太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）遭山火蹂躪後的景象。（ REUTERS）

據美國國家氣象局，山火附近地區的風速將在10日晚至11日短暫減弱，但隨後將出現新一輪極易助長火勢的「聖安娜風」，或令火勢進一步擴大。

洛杉磯警長盧納（Robert Luna）在記者會上表示，死亡人數可能會上升，並補充指僅伊頓大火（Eaton Fire）就已損壞或摧毀4,000至5,000座建築物。

圖為1月9日，消防員在洛杉磯國家森林滅火。（REUTERS）

據摩根大通（JPMorgan Chase）估計，山火已經造成近500億美元（約3890億港元）損失，金額還將繼續增加。

在山火肆虐之際，巴斯卻繼續隨總統拜登（Joe Biden）派出的代表團前往非洲加納，參加納新總統就職典禮，直到8日才返回洛杉磯，而遭批評。

美媒報道，巴斯在機場被記者詢問她是否應該為自己在火災期間身處國外而向洛杉磯民眾道歉，但她拒絕回答問題。

2024年12月9日，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在美國加州就房屋問題舉行記者會。（Reuters）

她當日晚上稱，在她返國途中，她一直與當地、聯邦和縣官員保持持續聯繫，以協調火災應對措施，又指她已乘坐軍用飛機，以最快的方法返回洛杉磯。

另外，白宮於9日表示，為應對加州山火，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）取消了即將前往新加坡、和德國的行程。