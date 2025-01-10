洛杉磯山火｜游泳名將10面奧運獎牌燒毁　憶述逃生經過猶有餘悸

美國洛杉磯山火災情嚴重，美國一代游泳名將賀爾（Gary Hall jnr）也不幸在火災中失去家園、也失去贏得過的10面奧運獎牌，他憶述逃生經過時仍猶有餘悸，直指比任何末日電影更可怕。



賀爾20多年前是泳壇巨星。（Getty Images）

現年50歲的賀爾，在90年代末至千禧之初在泳壇佳績連連，擅長50和100米自由泳的他曾參加三屆奧運會，包括1996年阿特蘭大、2000年悉尼和2004年雅典，期間贏得10面奧運獎牌，當中包括5面金牌、3面銀牌和2面銅牌，另外也贏得過6面世界錦標賽獎牌（3金3銀）。

家住洛杉磯的賀爾，近日不幸成為山火的災民之一，他在當地時間周二晚上，於火災中失去了家園和大部份財物，並在接受《悉尼晨鋒報》時談及逃生經過：「比任何末日電影還要恐怖1000倍，當時我在跟女兒講電話，但房子後方卻突然冒煙。」

賀爾（左）贏得過5面奧運金牌。（Getty Images）

洛杉磯山火災情嚴重。（Reuters）

「火舌突然燃起，房子開始焚燒，還傳來爆炸聲，我才意識到自己沒什麼時間（逃走）。」他續指，街上許多人棄車逃生，「大家都在逃命，警察指示他們這麼做，我女友當時在濃煙中曾經被困車內。洛杉磯已經一片混亂了，當時我們被烈火包圍，餘燼一直落在我身上，我及時抱走了我的狗和幾件個人物件，每個人都自顧不暇。」

他說，自己失去了一切，包括相當有紀念價值的獎牌，「當時我有想起過我的獎牌，卻沒有時間去拿回他們。很多人想知道，獎牌是否都被燒掉了？是的，一切都燒毁了。但我沒有它們也可以生存，大概一切都是身外物吧，要重新展開生活要花一些時間，但我們又能怎樣呢？」

賀爾失去了大部份財物，但也僥倖能帶同小狗逃生。（Instagram）

賀爾認為，未來若能回到原本是自己家園的地方，心情大概會很複雜，「我會在灰燼中翻看，看看獎牌是否融為一體了。我還能找回一些值得留念的東西嗎？大概不會吧，我也不知道。」

對賀爾來說更艱難的，是他一向在家中游池教授小朋友游泳，如今生計也大受打擊，「大概是時候展開新一章吧。」

賀爾在作為現役泳手時意氣風發，2000年悉尼奧運，美國和澳洲競爭激烈，他曾豪言美國4X100米自由泳接力隊能將澳洲隊「像結他般掟爛」，惟最終美國以銀牌收場，但相隔多年早已不計前嫌，當年的澳洲隊成員Ian Thorpe也向他傳訊息慰問，他說：「這真的意義重大。」