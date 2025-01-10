蘇丹喀土穆：病人醫護屢遭暴力威脅　無國界醫生暫停主要醫院工作

蘇丹戰事持續逾一年半，戰鬥近月更趨升溫。上周日（5日），蘇丹首都喀土穆發生空襲，50人獲送往無國界醫生支援的巴沙爾教學醫院（Bashair Teaching Hospital），其中12人送院時已身亡。

暴力創傷者激增的同時，包括快速支援部隊（Rapid Support Forces；控制該地區的武裝組織）在內的不同武裝人員，卻多次襲擊、威脅病人和醫護人員，包括在醫院內持槍開火破壞，甚至射殺病人等。基於持續的暴力襲擊，無國界醫生被迫作出艱難的決定，暫停巴沙爾教學醫院的一切醫療工作，並強烈譴責一切針對醫療設施的事件。



無國界醫生的緊急項目統籌菲力普（Claire San Filippo）表示：「我們在喀土穆目睹巨大的苦難，每天都發生激烈且極端的暴力事件。食物、物資和人道援助的短缺和封鎖令當地人須掙扎求存。當地醫療需求龐大，不少傷勢嚴重得令人震驚，處理大規模傷亡事故幾乎已成為日常。我們團隊、醫院員工和義工都在非常困難的環境下，日以繼夜工作以提供醫療護理。然而，當我們的員工和病人生命飽受威脅、沒有安全保障時，醫療工作無法繼續。」

蘇丹戰事在2023年4月爆發，無國界醫生翌月隨即投入重開巴沙爾教學醫院的工作。由於戰爭持續，區內大部分醫療設施已被迫關閉或縮減服務，巴沙爾教學醫院已成為喀土穆南部最後幾間仍能運作，且提供免費醫療護理的醫院之一。

喀土穆的住宅區和市場屢遭炮擊或空襲，巴沙爾教學醫院則是接收和治療暴力事件中受傷者的主要醫院。（無國界醫生提供）

除了治療爆炸傷和槍傷等暴力行為相關的傷者，無國界醫生團隊也在該院應對霍亂、瘧疾和登革熱爆發，並目睹令人憂慮的營養不良問題，其接收的兒科和婦產科病人亦有所增加。截至2024年12月，巴沙爾教學醫院的急症室共接收25,585名病人；施行3,700宗外科手術；協助近3,800次分娩，其中包括850次剖腹產。

然而，在無國界醫生團隊與巴沙爾醫院員工及義工並肩工作的20個月裏，該院屢次面對物資封鎖、暴力威脅等嚴竣情況。2023年10月，由於蘇丹武裝部隊封鎖了外科醫療物資的運送，醫院只能暫時中止所有手術；武裝人員亦在這段時間內，多次攜帶武器進入醫院並威脅醫護人員，經常要求醫療團隊先治療戰士，更在院內開火造成死傷。

快速支援部隊在巴沙爾教學醫院內開槍，圖為急診室留下的子彈痕。（無國界醫生提供）

無國界醫生的緊急項目統籌菲力普續說：「我們被迫停止在這間醫院支援救命的醫療護理，在醫療需求如此龐大且不斷增長的情況下，尤其會造成破壞性的後果。每當有組織被迫暫停工作，病人就會越少機會獲得其急需的醫療護理。醫院必須是人們可放心求醫且不必冒生命危險的地方，也應是醫護人員可安全提供護理的地方。」

無國界醫生現被迫暫停巴沙爾醫院的醫療工作，而早前亦已暫停鄰近的土耳其醫院（Turkish Hospital） 的醫療工作，但組織仍會繼續在蘇丹的11個州提供支援，包括喀土穆州的恩圖曼（Omdurman）市。我們希望未來情況將允許組織重返巴沙爾醫院，並重啟醫療工作，繼續為當地傷病者提供所需的援助。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

加入我們：https://msf.hk/zh-hant/work-in-the-field

訂閱通訊：https://msf.hk/zh-hant/enews-subscription

捐款支持：https://msf.hk/zh-hant/donation