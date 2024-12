歐盟對俄第15輪制裁嚴打影子艦隊　首次全面制裁7中國實體或個人

針對俄羅斯入侵烏克蘭問題,歐盟委員會12月16日公布第15輪制裁名單,增加54名個人和30個實體,當中包括7名個人或實體來自中國。名單並新增52艘俄羅斯「影子艦隊」船隻,它們被指用於規避運輸石油、武器和穀物等制裁,使名單上的船隻總數達到79艘。過去雖有中國個人和實體被列入出口管制的黑名單,但今次歐盟加大力度,首次實施旅行禁令和資產凍結的全面制裁。



歐盟的聲明提到,被全面制裁的7名中國個人或實體,分別為一名個人、兩家公司協助俄羅斯規避歐盟制裁,以及4家公司向俄軍供應敏感無人機零件和微電子零件。歐盟外交官表示,全面制裁向中國發出了一個重要信號。

根據歐盟網站公布,被制裁的中國企業,有部份屬在香港註冊,包括香港的Asia Pacific Links Ltd,被指實際由俄羅斯公民擁有,被指是俄烏戰爭開始以來,對俄最大的微電子元件供應商。

另一家在港註冊公司為ARCLM International Trading Co. Ltd,被指多次向俄羅斯公司,包括受制裁的俄羅斯公司Unimatik在內,出口原產於歐洲的產品,而這些產品受到歐盟出口限制。與該公司相關的中國女商人Li XiaoCui(又名Sophia Li),亦被列入制裁名單。

圖為烏克蘭2024年1月26日發布的圖片,顯示一架遭擊落的俄羅斯無人機。(Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS )