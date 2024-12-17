歐盟對俄第15輪制裁嚴打影子艦隊　首次全面制裁7中國實體或個人

針對俄羅斯入侵烏克蘭問題，歐盟委員會12月16日公布第15輪制裁名單，增加54名個人和30個實體，當中包括7名個人或實體來自中國。名單並新增52艘俄羅斯「影子艦隊」船隻，它們被指用於規避運輸石油、武器和穀物等制裁，使名單上的船隻總數達到79艘。過去雖有中國個人和實體被列入出口管制的黑名單，但今次歐盟加大力度，首次實施旅行禁令和資產凍結的全面制裁。



圖為2024年10月2日，烏克蘭敖德薩地區遭俄羅斯無人機攻擊。（Reuters）

歐盟的聲明提到，被全面制裁的7名中國個人或實體，分別為一名個人、兩家公司協助俄羅斯規避歐盟制裁，以及4家公司向俄軍供應敏感無人機零件和微電子零件。歐盟外交官表示，全面制裁向中國發出了一個重要信號。

部份公司在香港註冊

根據歐盟網站公布，被制裁的中國企業，有部份屬在香港註冊，包括香港的Asia Pacific Links Ltd，被指實際由俄羅斯公民擁有，被指是俄烏戰爭開始以來，對俄最大的微電子元件供應商。

另一家在港註冊公司為ARCLM International Trading Co. Ltd，被指多次向俄羅斯公司，包括受制裁的俄羅斯公司Unimatik在內，出口原產於歐洲的產品，而這些產品受到歐盟出口限制。與該公司相關的中國女商人Li XiaoCui（又名Sophia Li），亦被列入制裁名單。

圖為烏克蘭2024年1月26日發布的圖片，顯示一架遭擊落的俄羅斯無人機。（Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS ）

其餘被制裁的中國企業包括：巨航航空科技（深圳）有限公司（Juhang Aviation Technology Shenzhen Co., Ltd.）、深圳的紅兔矢量實業公司（Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd）、廈門林巴赫航空發動機有限公司（Xiamen Limbach Aviation Engine Co.） ，以及一家Shijiazhuang Hanqiang Technology Co。

其中深圳及廈門的公司被指透過俄羅斯中間人，交付用於製造Garpiya-3攻擊無人機的組件。而廈門巴赫航空另被指參與「見證者-136」攻擊無人機的引擎設計。