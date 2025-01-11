李斯特城泰國班主墜機身亡案　家屬入稟向直升機公司索償21億英鎊

英超球會李斯特城（Leicester City）泰國班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）在2018年10月乘坐直升機離開球場時墜機，導致機上5人全部喪生。事隔超過6年後，維猜的家人入稟英國法院，要求直升機製造商賠償21.5億英鎊。



英國天空新聞1月10日報道，繼承維猜擔任球會主席的兒子艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）在狀紙中提到，父親向意大利直升機公司Leonardo SpA購入肇事直升機時投下信任一票，惟調查報告顯示，父親的信心遭致命地誤放，因此認為直升機公司需要為此完全負上責任。

艾也屈的代表律師亦在狀紙指，維猜生前擁有的企業皇權（King Power）每年錄得超過25億英鎊的利潤，形容這些成功都是受惠於維猜的眼光、推動、關係、創業精神、獨創性及聲譽，惟全部都因為他的離世而消失。

維猜生前常乘搭私人直昇機往皇權球場觀看李斯特城賽事。（Getty Images）

他們認為Leonardo SpA在設計時存在多個錯誤，亦沒有向顧客或監管部門警告風險，因此要求對方補償維猜離世造成包括收入在內等損失共21.5億英鎊，形容是英國史上最大宗致命意外索償案。

事發於2018年10月27日，維猜與2名助手，以及屬情侶關係的2名直升機駕駛員乘坐的直升機在李斯特城主場外起飛不久墜毀，當時機上5人有其中4人仍然生還，惟機上的燃料隨即起火，導致他們全部喪生。

調查人員發現駕駛員的腳踏與尾旋翼失去接觸，造成直升機失控，旋轉多次後墜毀。報告形容情況是「重大故障」，並認為駕駛員無法避免事件發生。

維猜深得人心，獲李斯特城上下及球迷尊稱為「The Boss」。（Getty Images）

Leonardo SpA就官司發聲明，稱正與法律顧問和保險公司研究對策，強調會提出抗辯。公司亦指在2023年9月公布的最終調查報告沒有提出任何建議措施，報告認為公司在設計和生產肇事直升機符合所有監管要求。

除了這宗官司，英國將會在13日展開死因研訊。