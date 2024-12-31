韓國濟州航空墜機調查：航向台設施符合規定 專家指或因機械故障
撰文：洪怡霖
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一架載有181名乘客的濟州航空（Jeju Air）客機發生空難後，韓國國土交通部周二（31日）表示，務安機場跑道盡頭的航向台（Localizer）混凝土設施符合相關設置規定。
濟州航空客機從泰國曼谷起飛，周日上午9時左右在韓國西南部的務安國際機場降落時墜毀，飛機當時機腹着陸後滑行約1600米，之後接連撞上航向台和機場圍牆。韓國國內、國外多名專家紛紛主張，客機與這些設施相撞造成更多人員傷亡。
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國土交通部航空政策室室長朱錺克拉指，國際民航組織規定跑道端安全區的長度至少90米，建議長度為240米，而務安機場跑道端有199米的安全區，符合標準，航向台設施則位於安全區加上升降帶（60公尺）之外的位置，即在跑道外250多米遠之處。
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芝加哥波音737專家Robert Clifford表示，鳥擊不太可能是造成悲劇的原因，「鳥擊不太可能幹擾起落架的展開，這架飛機似乎遇到機械問題。」
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