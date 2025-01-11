美國牧師昔神預測特朗普遇刺　預言今春本土將有「10級大地震」

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年7月遇刺，事件引起全球關注。當時有一名牧師比格斯（Brandon Biggs）在事發前3個月就預言特朗普會遭遇暗殺，甚至連細節也描述地相當精準，預言子彈在「右耳」邊飛過。這名牧師近日又有「驚人預測」：指美國今年春天將會發生10級大地震，貫穿「新馬德里斷層線」（New Madrid fault line），多個州份都會牽涉其中。



英國《每日郵報》1月11日報道，來自俄克拉荷馬州（Oklahoma）的比格斯牧師聲稱，上帝向他展示了另一個將在今年春天震撼美國人的景象。

比格斯去年3月曾預言特朗普將會被刺殺，而且提到子彈會橫飛其右耳：

比格斯表示，他目睹一場10級地震貫穿新馬德里斷層線，橫跨密蘇里州（Missouri）、阿肯色州（Arkansa）、田納西州（Tennessee）、肯塔基州（Kentucky）和伊利諾伊州（Illinois）。

他解釋道，這場大地震將引發「連鎖反應」，引發達到6.5級的餘震，影響從德克薩斯州（Texas）特克薩卡納（Texarkana）延伸至俄克拉荷馬州。

2024年3月15日，網紅牧師比格斯（左，Brandon Biggs）預言了特朗普（右，Donald Trump，又譯川普）將會遭到刺殺及當選總統。2024年7月和11月分別應驗刺殺和勝選。（YouTube:@discoverministries via Reuters）

比格斯在影片中指：「地震威力巨大，共有1,800人喪命。房子地基都被震壞，全部都倒塌了。

他聲稱上帝告訴他，這場地震將在「人們試圖用兩國方案分裂耶路撒冷」三天後發生，這是過去不少人提出用以解決中東以巴衝突的方案。

美國牧師比格斯（Brandon Biggs）在2024年3月15日上傳的一段影片中，預言美國前總統特朗普將會遭遇暗殺，子彈飛過擦傷他的耳朵。（Steve Cioccolanti & Discover Ministries Youtube頻道）

比格斯預言地震將會發生在春天，因為他看到「樹上的梧桐葉正慢慢長出來。」