特朗普遇刺｜美國牧師4個月前神預測？精準描述子彈橫飛「右耳」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓夕法尼亞州造勢大會上遇刺，幸無大礙，事件引起全球關注。社交網站瘋傳一段影片，美國一名牧師比格斯（Brandon Biggs）早在3月就預言特朗普會遭遇暗殺，甚至連細節也描述地相當精準，精準預言子彈在「右耳」邊飛過。他還預言特朗普會當選總統，但之後美國會經歷比上世紀大蕭條更糟的經濟衰退。



預言特朗普會遭到槍擊的影片在3月15日發布。比格斯牧師表示，「我看見特朗普站起來，然後我看到有人想要他的命。這枚子彈在他的耳朵旁邊飛過，距離他的頭部如此之近，以至於把他的耳膜震破了。」

影片中他邊描述看到的場景，還邊摸着右耳，巧合的是，特朗普在此次的槍擊中，恰巧也是右耳擦傷流血。

美國牧師比格斯（Brandon Biggs）在2024年3月15日上傳的一段影片中，預言美國前總統特朗普將會遭遇暗殺，子彈飛過擦傷他的耳朵。（Steve Cioccolanti & Discover Ministries Youtube頻道）

比格斯在影片進一步描述，特朗普躲過子彈後「跪倒在地，開始敬拜主。他徹底重生。現在人們會說他得救了，但他變得真正為耶穌瘋狂，然後那些針對特朗普的官司會停止，而他最終將會贏得總統選舉。」

比格斯最後預言，特朗普當選後將會發生一場比20世紀初大蕭條更嚴重的經濟衰退。