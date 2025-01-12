特朗普入侵格陵蘭或是世上最短戰爭　專家：美國能24小時內做到

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕排除以軍事或經濟脅迫手段「收回」巴拿馬運河控制權以及獲得丹麥領土格陵蘭島。丹麥戰略智庫專家就此表示，這可能會是「世界上最短的戰爭」，英國政治學教授更是指出，特朗普可以在24小時內拿下格陵蘭島。



丹麥國際研究所高級研究員 Ulrik Pram Gad稱，如果特朗普真的以武力吞併格陵蘭島，「那將是世界上最短的戰爭，格陵蘭島沒有防禦能力。美方將掌控一切」。

根據美國政治新聞網站《政治報》（Politico），迄今為止，美國擁有世界上最大的國防預算，去年支出9,480億美元，其武裝部隊有130萬名人員，其中某些部隊目前駐紮在格陵蘭島。反觀丹麥，去年僅花99億美元在國防預算上，目前只有1.7萬名士兵，而且大部份重型陸戰裝備都已捐給烏克蘭。

英國白金漢大學（University of Buckingham）政治學教授Anthony Glees告訴《太陽報》，如果特朗普真的要入侵格陵蘭，就憑美國的軍事力量，可能意味戰爭將在短短24小時內結束。

格利斯說：「換句話說，我們必須認真對待他。如果特朗普想用武力奪取格陵蘭島，他可以在24小時內做到。」