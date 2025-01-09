特朗普欲奪格陵蘭島　北極航線或成中美俄角力的原因？｜新聞背後

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）快迎來第二個任期，他周三（7日）稱不排除動用軍事力量奪取格陵蘭島（Greenland）的控制權，引發外界熱議。格陵蘭島作為丹麥轄下的自治領土，位於北極圈內常年氣候寒冷，但因特殊的地理位置與豐富的資源備受關注，逐漸成為大國角力之地。



格陵蘭勢成特朗普重要的外交方向？

有意見認為，特朗普考慮收購格陵蘭島，一方面是為了擴大美國在西半球的勢力範圍，另一方面也希望創造能被後世銘記的政治遺產。

特朗普的一位競選團隊成員透露，特朗普在去年11月總統大選獲勝後，看到高層官員制定的外交政策優先事項清單，立即便其中一條吸引了他的注意，就是「購買格陵蘭島」。他已將潛在的格陵蘭島收購，視為國家安全的需要。

特朗普第一任期時就提出過購買格陵蘭（Greenland）作為美國領土。（Getty Images via Reuters）

特朗普的顧問又指，他們預計在特朗普政府的領導下，美國的外交政策資源和注意力將轉向美洲。因特朗普對中國和俄羅斯在拉美地區的影響力持懷疑態度，認為該地區實際上是「美國的後院」。

特朗普第一任期的國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）去年12月指出，特朗普認為格陵蘭對美國國防極為重要的說法是正確的，美國熱愛丹麥，但增加幾架無人機、雪撬隊與檢查船隻，不足以抵擋俄羅斯與中共的野心。假如美國的重要盟邦丹麥無法承諾保衛格陵蘭，美國將會介入。

地理位置特殊：北極航線引大國角力

《華爾街日報》分析，北冰洋受氣候暖化影響，覆蓋的冰層日漸溶化，開啟國際新航道——北極航線，開啟了一場新的地緣政治角力方向。其中，格陵蘭的重要戰略地位與豐富礦藏，是美國、中國、俄羅斯競逐北極圈與特朗普出手的主因。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）周三（8日）表示，如果格陵蘭島居民願意，格陵蘭島可能會獨立，但不會成為美國的一個州。（X@larsloekke）

首先，格陵蘭島藏有稀土礦物、石油與天然氣，美國地質調查局估計，島上擁有150萬噸稀土礦物，美國本身則有180萬噸的稀土礦物資源，或可以利用這些資源作為貿易戰的武器。 島嶼附近還有約175億桶未開發的石油和148.2兆立方英尺的天然氣。

此外，格陵蘭是北半球戰略水域「GIUK缺口」（GIUK Gap）的一部分，「GIUK缺口」泛指格陵蘭、冰島與英國間水域，是上世紀冷戰美俄彼此監視行動的地區，俄羅斯近期在此增加潛艦巡邏並舉行軍演。控制格陵蘭與廣闊的北極圈對投射國力、監視敵國行動與確保航道使用權，具有十分重要的價值。

2023年10月4日，格陵蘭島，圖為美國部署在島上的Pituffik Space Base太空基地。（Reuters）

除美國外，中國和俄羅斯也對北極航線的發展深感興趣。其中，中國早在2017年就着手構建「冰上絲綢之路」，作為一帶一路計劃的一部份，國家主席習近平還在2023年3月21日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會面中討論相關議題。若北京能順利打通這一航道，可避免船隻經過蘇伊士運河與馬六甲海峽，大幅縮短海運距離。

格陵蘭島出售的可能性不大

美國前總統詹森（Andrew Johnson）在1860年代就有意購買格陵蘭島，前總統杜魯門（Harry Truman）還在1946年開價1億美元購買，不過遭丹麥拒絕。

目前尚不清楚特朗普如何實現對格陵蘭島的控制，《華爾街日報》早前引述特朗普顧問，他們承認該島被出售的可能性不大，但透過投資和擴大軍事足迹來擴大美國在島上的存在是有可能的。

部份顧問人員現時認為不可能花錢購買，但透過投資與大型軍事安排，可以擴大美國在格陵蘭的存在及影響力。