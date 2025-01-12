英國前首相約翰遜妻子病重入院　籲關注流感齊打針

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）的妻子西蒙茲（Carrie Johnson，婚前姓Symonds）自去年聖誕節期間感染流感後，一度入院接受治療。她1月11日反思，指自己應該在得病前打流感針預防，呼籲公眾關注公共衛生並打流感針。



西蒙茲在社交平台發文，描述自己入院感受，未料2025年來的第一週在醫院度過，回憶自己得病後在家中歷經近18天，情況突然失控惡化，甚至難以正常呼吸。

▼西蒙茲文中指自己入院將近一週仍未康復

她還向醫護致謝，指自己得到良好照顧，建議市民打流感針，「當然這要先諮詢你的醫生」還為自己在此前未打針後悔，「如果我有打針，很可能不會在過去的三週裏病得很厲害。」

2023年3月1日，英國西敏寺，圖為前首相約翰遜夫婦合影。（PA Via Getty）

不過目前尚未清楚她文中出示照片在何時拍攝，據文中所述她目前似乎已出院。英國早前遭受寒流襲擊，多地爆發流感，情況十分嚴峻，甚至堪比新型冠狀病毒感染期間得病高峰。