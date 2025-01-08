英國流感大爆發　急症大排長龍需等91小時　多間醫院進入嚴重事態

綜合英國媒體報道，英國近日流感大爆發。在過去一週，英格蘭平均每日有4,469名流感病患入院，較去年同期急升3.5倍。入院人數急增，同時令醫院急症室不勝負荷，有醫院個案最長需輪候91小時方能就診，一般個案亦需等候50小時；目前已有多間醫院接連宣布進入「嚴重事態」(critical incident)。



據英格蘭國民保健服務（National Health Service England，NHS England ）1月3日公布的數據，截至12月29日的一週，英格蘭平均每日有4,469名流感病患入院，較去年同期急升3.5倍，其中有211人更須要入住重症病房。

2025年1月4日，救護車在英國皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospital）的急症室外停泊。康沃爾郡的國民保健服務體系宣布進入嚴重事態（critical incident），指過去一週流感和其他季節性疾病激增帶來的「持續壓力」導致該郡主要醫院和急診室出現大量入院病例。（Getty）

NHS England表示，從去年11月29日至12月29日，流感住院病例增加了4倍；聖誕節（12月25日）當日，有 4,102 名流感患者住院，來到12月29日，這一數字達到5,074 名，而11月29日的流感住院數字僅為1,190。

英國《衛報》1月7日報道，由於前往急診室求診人數過多，醫院瀕臨爆煲。目前當地已有多間醫院，包括皇家利物浦大學醫院（Royal Liverpool Hospital ）、普利茅斯大學醫院(University Hospitals Plymouth）、伯明翰大學醫院（University Hospitals Birmingham）、皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospitals）、漢普郡醫院（Hampshire Hospitals）及北安普頓郡綜合醫院（Northampton General Hospital） 等，接連宣布進入「嚴重事態」。

2025年1月4日，戴上口罩的英國國民保健服務（NHS）工作人員在皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospital）的急症室接待處工作。康沃爾郡的國民保健服務體系宣布進入嚴重事態（critical incident），指過去一週流感和其他季節性疾病激增帶來的「持續壓力」導致該郡主要醫院和急診室出現大量入院病例。（Getty）

利物浦回聲報（Liverpool Echo）引述皇家利物浦大學醫院1月6日報道，因前往急症室求醫的人數過多，當中涉及流感的病例「異常地高」，院方難以應付，須啟動滿員機制（full capacity protocol），呼籲非緊急病患不要前往急症室，而改打非緊急醫療熱線111求助，或向家庭醫生求助。

報道指，在求診高峰期，有病人在皇家利物浦大學醫院急症室等候長達91小時才獲接診。