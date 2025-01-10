英國流感肆虐　NHS：日均入院破5000宗　情況嚴峻堪比新冠高峰

英國近日流感肆虐，情況持續惡化。據英格蘭國民保健服務（National Health Service England，NHS England ）1月9日公布的最新數據，在過去一週，英格蘭平均每日有5,408名流感病患入院，較去年同期急升3.5倍。入院人數急增，同時令醫院急症室不勝負荷，目前已有16間醫院接連宣布進入「嚴重事態」(critical incident)。有NHS England官員形容，現時情況嚴峻，堪比當年新冠疫情時的高峰。



據英格蘭國民保健服務發布的聲明，NHS England的醫護人員經歷了急診室和救護車服務有史以來最繁忙的一年，流感將持續給醫院帶來壓力，這種情況將在2025年持續。

英格蘭過去一週，平均每日有5,408名流感患者入院，其中有256名病人需入住重症病房，比去年同期的1,548 名）高出3.5倍，亦比前一週多出1000名病患。

2025年1月4日，戴上口罩的英國國民保健服務（NHS）工作人員在皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospital）的急症室接待處工作。康沃爾郡的國民保健服務體系宣布進入嚴重事態（critical incident），指過去一週流感和其他季節性疾病激增帶來的「持續壓力」導致該郡主要醫院和急診室出現大量入院病例。（Getty）

據英國廣播公司1月9日的報道，現時已有20間國民保健服務信託機構進入「嚴重事態」，代表病人需要等候很長的時間才能在急診室（Accident & Emergency, A&E）獲得接診。

據報道，醫院宣布進入「嚴重事態」是希望可以將資源儘量投放到急症室，而將一些手術和預約服務延後提供。

英國獨立電視台（itv）整理出16間已進入嚴重事態的醫院名單：

1. 皇家利物浦大學醫院（Royal Liverpool University Hospital）

2.貝辛斯托克與北漢普郡醫院（Basingstoke and North Hampshire Hospital）

3.溫徹斯特皇家漢普郡醫院 （Royal Hampshire County Hospital, Winchester）

4. 皇家康沃爾醫院 （Royal Cornwall Hospital）

5. 伯明翰伊麗莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital, Birmingham）

6. 梳利侯醫院（又譯索利赫爾）（Solihull Hospital）

7. 伯明翰好望醫院（Good Hope Hospital, Birmingham）

8. 伯明翰哈特蘭茲醫院（Heartlands Hospital, Birmingham）

2025年1月4日，英國特魯羅（Truro），救護車停在皇家康沃爾醫院（Royal Cornwall Hospital）的急診室外等候。（Getty）

9. 諾咸頓綜合醫院（Northampton General Hospital)

10.凱特林綜合醫院（Kettering General Hospital）

11.華威醫院（Warwick Hospital）

12.告羅士打郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital）

13.車特咸綜合醫院（Cheltenham General Hospital）

14.阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）

15.安特里大學醫院（Aintree University Hospital）

16.惠斯頓醫院（Whiston Hospital）

圖為2018年1月3日拍攝的照片，圖中可以看到位於英國倫敦的Guy's and St Thomas' Hospital醫院外，有一面英國家醫療服務體系（NHS）的標誌。（Getty）

據BBC的報導，一位名為Liz Shearer的民眾分享了現時醫院的慘況。她年邁的母親上週在養老院暈倒後，在醫院走廊的推車病床上躺了30多個小時。

據NHS England1月9日公布的官方數據，前往急症室的病人中，現時只有71%能夠在目標的4小時內得到診治或入院。