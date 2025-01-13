拜登與內塔尼亞胡通電話 沙利文：加沙停火仍可望20日前達協議
撰文：蕭通
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將於1月20日卸任的美國總統拜登（Joe Biden），於1月12日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，就加沙停火進行討論。白宮表示，兩人為促成協議以實現停火，及爭取剩餘人質獲釋努力。此外，內塔尼亞胡感謝拜登個人對以色列的支持，以及美國在安全和國防上的強大支持。
白宮指出，拜登在通話中強調，必須立即實現加沙停火、人質獲釋，並增加加沙地帶的人道援助。內塔尼亞胡則向拜登通報停火談判的進展，包括他已授權高級安全代表團到多哈就推進協議。
此外，兩位領導人討論了其他議題，包括以色列與黎巴嫩的停火、敘利亞局勢，以及伊朗地區勢力減弱後的局勢變化。
對於加沙停火協議，美國國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）同日受訪時表示，協議「非常非常接近」達成，拜登每天都會了解談判進展。沙利文又稱，協議仍有機會在拜登1月20日離任前達成，拜登政府會把握餘下每一天時間來促成，但亦有可能哈馬斯到最終仍頑固不化。
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