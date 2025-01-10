波蘭：以色列代表出席奧斯威辛紀念活動不會被捕

波蘭政府1月9日表示，將確保出席奧斯威辛（Auschwitz）集中營解放80周年紀念活動的以色列代表不會被捕。



路透社報道，波蘭政府官員透露，總統杜達（Andrzej Duda）早前要求政府，確保以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）可以選擇參加活動，而無需擔心被國際刑事法院（ICC）逮捕。

圖為2024年10月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）出席軍方活動及發表講話。（Reuters）

國際刑事法院於去年11月向內塔尼亞胡、其前國防部長加蘭特（Yoav Gallant），以及哈馬斯領導人Ibrahim Al-Masri發出逮捕令，指控他們在加沙衝突中犯下戰爭罪和危害人類罪。

彭博社8日報道稱，杜達致函波蘭總理圖斯克（Donald Tusk），指鑑於此次活動的特殊性質，波蘭應確保內塔尼亞胡能夠「不受阻礙」地出席1月27日的奧斯維辛紀念活動。

圖為2024年12月19日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在比利時出席歐盟領導人峰會。（Reuters）

杜達辦公室8日證實，曾發出此封信。 波蘭政府同日就該問題通過一項決議，但並未直接提及內塔尼亞胡，又或國際刑事法院的逮捕令。

圖斯克對記者稱， 「我確認，無論是總理、總統還是以色列教育部長，凡是參加奧斯威辛活動的人，都將得到安全保障，不會被拘留。」圖斯克又稱，根據以色列大使館的消息，以色列暫時派出教育部長代表出席。