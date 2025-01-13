克羅地亞總統選舉次輪投票 米拉諾維奇得票逾74%勝出連任
撰文：蕭通
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克羅地亞1月12日舉行總統選舉第二輪投票，國家選舉委員會在點算99.7%選票後，由現任總統米拉諾維奇（Zoran Milanovic）以得票74.68%擊敗對手，贏得另一個5年任期。米拉諾維奇在勝選後稱，結果表明人民對他過去5年工作的認可，以及和對他本人的信任。對手普里莫拉茨（Dragan Primorac）表示，尊重選民的決定，接受選舉結果。
點票結果顯示，克羅地亞逾370萬合法選民中，本輪投票率約為44.15%。代表反對黨社會民主黨（Social Democratic Party ）參選的米拉諾維奇，得票74.68%；獲執政黨克羅地亞民主共同體（Croatian Democratic Union，HDZ）支持的候選人普里莫拉茨，則得票25.32%。
此次總統選舉的第一輪投票，於2024年12月29日舉行。8名候選人中，米拉諾維奇和普里莫拉茨分別以49.09%和19.35%的得票率排名前兩位。根據克羅地亞法律，首輪投票如無人得票過半，首兩名候選人進入第二輪角逐，以簡單多數得票當選。
米拉諾維奇出生於1966年，曾於2011年12月至2016年1月擔任總理，並於2020年1月當選總統。克羅地亞總統由直選產生，任期5年，可連任一次。
克羅地亞總統不能否決法案，但對外交政策、國防和安全問題有發言權。在首個任期內，曾任總理的米拉諾維奇，經常與領導HDZ的現任總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）對罵。
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