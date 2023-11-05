強吻德國外長惹爭議 克羅地亞外長道歉言不由衷：不知有什麼問題
撰文：聯合新聞網
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德新社報道，克羅地亞外交部長拉德曼（Gordan Grlic Radman）日前出席歐盟會議，向德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）打招呼時冷不防親上她臉頰引發熱議，如今拉德曼正式致歉，卻依舊稱「不知道問題出在哪」。
當地時間2日，拉德曼出席歐盟會議，在大合照環節，貝爾伯克才就定位，一旁的拉德曼和她握手致意，下一秒冷不防親上她臉頰，貝爾伯克旋即閃躲，顯得不知所措。事後影片在網路社群瘋傳，引發各界批評。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
對此，拉德曼表示當下沒有察覺過份熱情的招呼可能令貝爾伯克感到尷尬：「如果有人覺得不妥，我在此致歉。」
儘管如此，拉德曼還是說：「我不懂問題出在哪裏，我們一向很溫暖地向對方問好，這就是外長之間友善的人際互動。」
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德國《圖片報》（Bild）率先報道這段插曲，並指出貝爾伯克身邊的人說，她覺得這次突如其來的打招呼很怪。
拉德曼也遭到國內批評，指責他公開讓德國官員難堪，丟臉丟到國外。
克羅地亞前總理科索爾（Jadranka Kosor）也在社群炮轟拉德曼：「強吻女性就是暴力不是嗎？」
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