萬斯：國會騷亂暴力被告不應特赦 會與特朗普逐一檢視
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前預告，上台後將特赦2021年1月6日國會騷亂的被告。其副手、候任副總統萬斯（JD Vance ）於1月12日表示，只有和平抗議的被告會獲赦免，涉及暴力行為者不會獲特赦。
萬斯接受霍士新聞（Fox News）的訪問時稱，如果被告當日進行和平示威，卻被部長加蘭（Merrick Garland）領導的司法部當成黑幫成員對待，那便應該被赦免。他又稱，實施暴力行為的人不應特赦，但承認當中「存有一些灰色地帶」，新政府將致力維持法律平等。
有媒體認為，其說法與特朗普主張不一致。特朗普去年底 表示，將在上任第一天赦免因國會騷亂被起訴的支持者，指他們在「非常惡劣的制度」受到起訴，對象將包括犯下襲警等暴力罪行的人，認為他們的行為「別無選擇」。他於上星期仍重申，正考慮對騷亂者進行「重大赦免」。
萬斯其後於網上補充稱，他和特朗普將對每宗案件單獨評估，涵蓋對那些「被挑釁」而實施暴力的被告，看他們是否能得到特赦。他強調，特朗普此前也曾表示會評估個案，保證關心被不公義關押的人，包括受到挑釁及無理審判的人。
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