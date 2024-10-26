美國會大廈附近驚現「桌上黃金」　向國會山騷亂參與者「致敬」

美國會大廈附近出現一座引人注目的諷刺藝術裝置，一張擺着一坨大便的黃銅色辦公枱，枱面上還擺着前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的名牌。



路透社報道，2021年1月6日時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者暴力硬闖國會大廈時，代表民主黨的佩洛西是時任眾議院議長。

枱上的大便比一個足球略大，像是沒有眼睛的蘋果手機糞便表情符號，擺放大便的長方枱寬約兩米。從右邊看，這坨大便外形類似美國國會大廈的圓形穹頂。

下方有個標牌寫道：「這座紀念碑是為了紀念2021年1月6日闖入美國會大廈，為了推翻選舉結果而在神聖的國會裏搶劫、大小二便的勇敢男男女女。」

2024年10月24日，美國網民分享在華盛頓國會大廈附近拍到的藝術裝置，圖為辦公台上的一張標牌，表示藝術裝置是向2021年1月6日衝擊國會大廈的示威者「致敬」。（X@jbendery）

標牌還寫道：「特朗普總統讚揚1月6日的這些英雄，稱他們為「偉大的愛國者」和「勇士」。這座紀念碑見證了他們的勇敢犧牲和持久遺產。」

大便枱雕塑沒有標明來源，但一個名為Civic Crafted LLC的組織向國家公園管理局申請了為期一週的展出許可證，被確認為許可證申請人的一名女士沒有回應媒體的置評請求。

住在華盛頓特區的聯邦政府員工威廉姆斯表示：「我覺得這是一個絕妙的諷刺作品。但我希望某一部份群體不要把它視為一座獎盃，想說「耶，我們成功了，我們達到目的了。」

2024年10月24日，美國網民分享在華盛頓國會大廈附近拍到的藝術裝置，圖為一張黃銅色的寫字台上有一坨大便，旁邊有一部座機電話，據報台上還有前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的名牌。（X@jbendery）

數以千計的特朗普支持者2021年1月6日暴力硬闖國會大廈，試圖推翻特朗普的敗選結果，特朗普一直謊稱2020年總統選舉存在欺詐。

當天騷亂造成四人死亡，翌日還有一名被暴徒襲擊的國會警察傷重不治，後來還有一些鎮壓暴亂的國會警察自殺。

美國司法部指，國會騷亂事件造成約150萬美元（約1166萬港元）的財物損失，多名國會議員指責闖入國會大廈的暴徒，以糞便和尿液褻瀆國會大廈。

再次成為共和黨總統候選人的特朗普將那些因國會騷亂被告上法庭的人稱為「人質」，他還承諾，如果他在11月總統選舉擊敗民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），他將赦免這些被告。

本文獲《聯合早報》授權轉載

