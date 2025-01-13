美國47歲富豪抗老偏方　日吞54粒藥＋「陰莖衝擊療法」得這下場

美國47歲科技富豪布萊恩（Bryan Johnson）為永保青春不惜每年至少砸下200萬美元（約1500萬港元），還聘請醫療團隊為自己定制抗老計劃，包括將兒子血液注入體內、服用抗老藥物、甚至「陰莖衝擊療法」等抗老偏方。不過他去年曾承認其中一個服藥抗老的計劃失準，不僅無抗老效果，反令他加速衰老。



布萊恩早在5年前就開始每隔兩週按指定計劃，吞下一款名為雷帕黴素（Rapamycin）的免疫抑制藥物，每次13毫克，並適時調整服藥劑量。

美國47歲科技富豪布萊恩（Bryan Johnson）為了永保青春，把17歲兒子的1公升血液注入體內，試圖減緩老化速度，引起關注。（IG@bryanjohnson_）

《紐約郵報》報道指，病人服用這種藥物可以幫助預防器官互相排斥。但布萊恩去年11月15日卻宣布這一藥物或令他加速衰老，指自己身上皮膚與軟組織會無故發炎、血脂異常、血糖過高，靜止心率較高等情況。

他還透露自己曾使用一個保持下體青春的方式，進行兩個月的「陰莖衝擊療法」，指這可以改善勃起功能障礙，並且最終實現在夜間保持3小時30分鐘勃起的最終目標。

不過美國食品及藥物管理局（FDA）尚未批准雷帕黴素用於抗衰老治療，但醫生一直越過藥物的使用範疇給布萊恩開出可購買雷帕黴素的處方，因這藥物已被證明可以延長小鼠的壽命。

圖為布萊恩在1月11日上傳的影片中出鏡，講述近期生活。（截圖自YouTube@BryanJohnson）

布萊恩常因激進的抗老計劃屢次引發外界關注，早前因注射兒子血液試圖減緩衰老獲得關注，他還有在社交平台公布抗老日常的習慣，長期保持極度規律的生活作息和飲食。他每日早晨5時起床，還須吞下54顆藥物，以及每日攝取1977卡路里熱量的素食。