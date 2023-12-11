青春總是留不住？整容醫生分享抗衰老秘訣　遠離糖分外還有2招

衰老是人體自然的生理過程，但「凍齡」仍是許多愛美人士追求的終極夢想。 美國一名整形外科網紅醫生時常提供各種減緩自然老化技巧，近日它又分享3大抗老秘訣，其中遠離糖分是關鍵，而舉重也具奇效。



《紐約郵報》報道，加州比華利山（Beverly Hills）整形醫生法亞楊（Faryan Jalalabadi）時常在TikTok分享肌膚保養和抗老（Anti-Aging）技巧，近日他在新影片中表示，如果可以的話，推薦每天做「乾桑拿」（dry sauna），「桑拿可減緩皮膚衰老過程，可促進膠原蛋白和皮膚彈性產生，透過出汗過程為皮膚排毒。」他也表示，桑拿對心臟和肺部健康也有益。

然而他提醒不要過度，「每天15到20分鐘即可」，表示待在桑拿房太久會導致脫水、頭暈、噁心、頭痛甚至中暑，對患有黃褐斑（臉上出現棕色斑塊）皮膚病的人來說也並不有益，因為會加劇色素沉着。

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乾蒸和濕蒸差別在於，前者是以類似電爐的設備把電能直接轉化為熱能，熱氣中不含水分；後者則是以蒸氣傳熱，濕度相對較高。研究指出，桑拿能擴張毛孔，排出毒素、毛孔分泌物，促進血液迴圈和新陳代謝，除能改善肌膚，還能消除疲勞、預防疾病。

許多人都抵擋不住甜品誘惑，不過法亞楊呼籲「遠離糖分」，尤其是游離糖（Added sugars，食品加工過程中加入的糖或獨立包裝的糖 ），表示糖對皮膚非常有害，「它會造成皺紋、鬆弛、膚色不均勻、痘痘等。」

第三，他推薦「舉重」是很好的抗老工具，指「舉重會在肌肉中產生微撕裂，刺激生長激素，進而觸發包括皮膚在內的全身細胞修復。」

對此網民表示：

．「保持單身可以延緩衰老！」

．「太棒了，我的車沒有空調，我把它視為桑拿時間」

．「在德州休士敦，可以免費享受六個月的戶外桑拿。」



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